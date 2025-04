Presentadora de Noticias Caracol confesó las acciones que tomó ante las amenazas recibidas, “hasta de muerte”

Noticias Caracol es el informativo perteneciente a Caracol Televisión y que a diario durante sus diferentes emisiones se encarga de llevarles a los televidentes a los principales hechos que ocurren tanto en Colombia como en otros países del mundo. Pero más allá de los hechos que son evidenciados durante la transmisión del informativo por su grupo de periodistas y presentadores, sus asuntos personales tampoco pasan de largo y ahora se dio a conocer que la presentadora de Noticias Caracol confesó que teme por su vida tras duras amenazas.

¿Cuántos años lleva Pilar Schmitt, de Noticias Caracol?

Una de las personalidades más reconocidas dentro de Noticias Caracol, es, precisamente, Pilar Schmitt, pues a lo largo de más de dos décadas ha formado parte del equipo de la sección de ‘Show Caracol’, es decir, el área de entretenimiento.

Dándole así la bienvenida a diferentes presentadoras a Noticias Caracol, teniendo en cuenta que durante este tiempo han sido varios los cambios, contando así con una amplia experiencia cuenta de entretenimiento se trata.

¿Por qué está siendo amenazada Pilar Schmitt, de Noticias Caracol?

Pilar Schmitt estuvo haciendo parte del programa ‘La Red’, Caracol, donde habló de algunos detalles de vida, entre ellos los momentos de tensión que ha tenido que atravesar.

“Hasta de muerte que si vuelvo a salir en la pantalla, me van a bajar, me van a matar, que me van a mandar el de la moto. Gente loca que ha aparecido en el camino, pero bueno, bendiciones y que les vaya bien, que les vaya bonito. Tengo gente obsesionada desde hace varios años en redes (¿Ha demandado?) Sí, y he dicho como actuar, como responder porque es un tema ya delicado cuando se meten contigo o con tu familia es fuerte", agregó la presentadora de Noticias Caracol.

¿Quién es la pareja de Pilar Schmitt, de Noticias Caracol?

Luego de finalizar una relación de alrededor 9 años y después de estar algún tiempo soltera, Pilar Schmitt volvió a encontrar el amor, pues desde hace unos meses compartió algunas imágenes de quién es su nueva pareja. Aunque hasta la fecha se desconoce la identidad del hombre, lo cierto es que está alejado de la farándula nacional, siendo esta una nueva etapa para la vida de Pilar.