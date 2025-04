RCN le metió presión a Noticias Caracol con estrategia para atraer audiencia

A las 7:00 p.m, millones de colombianos, que llegan a sus hogares en búsqueda de información, deben tomar una difícil decisión, optar por qué informativo sintonizar para adelantar la agenda noticiosa, Noticias Caracol o Noticias RCN; siendo el primero el líder del rating en la actualidad. Ante este panorama, ‘Nuestra Tele’ impulsó una medida para ocupar el primer escaño en la sintonía.

Desde finales del 2024, RCN, impulsó varias medidas para cambiar el estilo del noticiero, para que, como lo dijo su director José Manuel Acevedo, “que más que un noticiero se tenga una conversación todos los días”, y para ello incorporaron talentos como la medallista olímpica Caterine Ibargüen, las periodistas Dominica Duque y Mónica Jaramillo, y el actor Sebastián González.

Estos cambios han sido positivos para el audiovisual, debido al estilo fresco que presentan, el cual sigue manteniendo la rigurosidad y veracidad del periodismo. A esto se le sumó una estrategia que promete llegar a nuevas audiencias, la incorporación de la señal del noticiero en la APP de Canal RCN; misma en la que se puede ver la transmisión 24/7 de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

Presentador de Noticias RCN respondió a ataque homofóbico

Santiago Vargas de ‘Mañana Express’ aprovechó lo masivo de sus redes sociales para denunciar a una internauta que lo atacó con un comentario despectivo sobres su primer trabajo: “La pasiva de Santi. Te recuerdo cuando empacaba bolsas en el Olímpica de Cartago”. Ante esto, Vargas contestó con altura y sin recurrir al irrespeto: “¿Se supone que debo sentir vergüenza por esto? Me gusta la versatilidad; fui muy feliz cuando era empacador, mi primer trabajo con el que saqué a mi familia adelante y desde los 14-15 años no he parado de trabajar. ¿Me insultó o me felicito?“.