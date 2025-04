“Me mostró el arma”: Periodista de Noticias Caracol contó detalles del preocupante robo que sufrió en Bogotá

Caracol Televisión, sin duda, con el paso de los años se ha convertido en el canal nacional más visto por los televidentes, pero los indicadores no solo están puestos sobre los programas de entretenimiento, sino también con el informativo de Noticias Caracol. Teniendo en cuenta que según el rating, la emisión de las 7 pm es la producción más vista. Siendo más que necesario contar con todo un grupo de periodistas y presentadores, quienes están del lado de la noticia y que por su amplia presencia logran vincularse con los televidentes tanto en la pantalla chica como a través de las redes sociales. Tal es el caso de Pablo Arango, quien recientemente contó detalles del preocupante robo que sufrió en Bogotá.

¿Quién es Pablo Arango Robledo, de Noticias Caracol?

Pablo Arango Robledo es un conocido periodista y presentador que mostró su talento en medios de comunicación como ‘Cable Noticias’ y City TV’, para posteriormente llegar a Noticias Caracol, informativo en el que se ha destacado desde hace un buen tiempo iniciando como reportero y estando en las calles, para posteriormente llegar al set principal y también a través de Noticias Caracol en vivo, antes conocido como ‘Caracol Ahora’. Además, hace pocos meses se graduó como abogado.

¿Qué le pasó a Pablo Arango Robledo, de Noticias Caracol?

Pablo Arango, de Noticias Caracol, por medio de sus redes sociales, reportó sobre horas de la tarde que había sido robado en una zona de Bogotá. Si bien, no reveló mayores detalles al respecto, tiempo después decidió referirse a este tema de manera contundente y dando así información sobre lo ocurrido:

“Fue víctima de una atraco en Bogotá, iba en el barrio El Batán estaba sacando a mi perrito, me abordaron dos tipos en una motocicleta, uno iba en la moto, otro iba caminando. Me mostró el arma, me dijo que le pasaba el celular, una cadena que llevaba, el reloj, fue un momento muy angustiante. Yo le pasé todo, no pude hacer nada en ese momento, reconozco que llevaba el celular en la mano.

Me pregunto, si los ciudadanos en Bogotá no podemos tener nuestros elementos en la calle, yo sé cuál es la respuesta, yo sé que no, pero es muy angustiante la inseguridad y la impotencia tan grave que se vive con un hecho como estos. Estoy bien, pero viví un momento de demasiado susto", fueron las declaraciones expuestas por parte de Pablo Arango Robledo, periodista de Noticias Caracol.

¿Quién es la pareja de Pablo Arango Robledo, de Noticias Caracol?

La pareja de Pablo Arango, de Noticias Caracol, es Gabriel Carvajal, quien se encuentra alejado de los medios de comunicación, ya que es un contador, con una especialización en derecho tributario. Además, ha buscado dar a conocer su talento por medio de plataformas digitales bajo ‘Café tributario’, alcanzando así una amplia acogida.

De acuerdo con las declaraciones mencionadas por Pablo para Publimetro, comenzaron a hablar por redes sociales por temas de trabajo y luego de ello se alejaron. Sin embargo, aproximadamente un año después volvieron a tener contacto y allí empezaron a salir, donde la química entre ellos fue más que evidente y después confirmaron su noviazgo. Actualmente, viven juntos en Bogotá en compañía de su ‘perrito’, ‘Coco’.

¿Cuál es el otro rol que Pablo Arango fuera de Noticias Caracol?

Pablo Arango, fuera de Noticias Caracol, cumple con otro rol como lo es ser docente universitario, donde se ha ganado el cariño de varios de sus alumnos. Buscando así dividir sus tiempos para cumplir con su trabajo dentro del informativo, ser docente y compartir con sus seres queridos.