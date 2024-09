Carlos Vargas de ‘La Red Caracol’ mostró el lugar en Bogotá, que lo hace sentir como en su ‘tierrita’

Para marzo de 1970, el municipio de Cartago en el Valle del Cauca , vio nacer a una de las figuras del entretenimiento en Colombia, Carlos Vargas, hombre al que muchos conocieron por su paso por el programa ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’ y que en la actualidad hace parte del elenco de ‘La Red Caracol’. Sus labores en la pantalla chica lo llevaron a alejarse de su tierra y radicarse en Bogotá, ciudad en la que tiene un ‘rinconcito’ que lo hace sentir como en casa y que chicaneó en sus redes.

‘Carlitos’ como muchos de sus fans lo llaman, no solo es reconocido su trabajo en la TV, ya que también es una reconocida figura digital, algo que lo ha llevado a acumular 802.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que mostró un local comercial que recomienda a ojo cerrado, ya que allí venden amasijos típicos que enloquecen a cualquier vallecaucano, y que queda por la carrera once con calle 94 en la capital colombiana.

Es tal el cariño que le tiene a los pandebonos y pan de yucas, que venden allí, que Vargas tiene una relación cercana con el dueño del establecimiento, a quien a modo de chanza le dirige palabras de groso calibre para que lo atienda rápidamente; incluso se atreve a decirle “gordo” y “bebé”.

¿Por qué Carlos Vargas terminó con su última pareja?

En entrevista para el audiovisual ‘Dulce o Amargo’, Vargas decidió romper el silencio y hablar de las razones por las que terminó su último idilio, y si bien no reveló el nombre del ‘santo’, si habló del ‘milagro’: “Yo tenía que aprender muchas cosas, yo decidí tener una relación abierta. Cuando uno no entiende qué es una relación abierta, a veces uno se choca con unos tropiezos en el camino. (...) Cuando yo terminé con mi última pareja pasó un año y por la esposa de mi mejor amigo del colegio me entero de que el ‘man’ estaba esperando para ser papá”, fue parte de las declaraciones de Carlos al programa.