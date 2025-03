Ana Karina Soto abrió su corazón para hablar del duro golpe que enfrentó en ‘Buen día, Colombia’

El camino en televisión no resulta sencillo y más cuando se tiene el sueño desde muy corta edad de llegar a ella, pero sin duda, la perseverancia y el talento fueron los que, precisamente, llevaron a Ana Karina Soto a convertirse en una de las presentadoras más exitosas del Canal RCN. A la fecha la ocañera lleva más de 10 años siendo parte del medio y actualmente forma parte de los programas de entretenimiento ‘Buen día, Colombia’ y ‘Mañana express’.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Presentadora del Canal RCN se despidió oficialmente del canal; desde ya cuenta los días

Si bien, en los últimos meses han sido varios los cambios que ha tenido especialmente ‘Buen día, Colombia’, donde se dio la salida de Mauricio Vélez, George Pinzón, ‘Luchito humor’, la más reciente Viena Ruiz, pero sin duda, una de las más emocionales, la de Violeta Bergonzi, quien estuvo haciendo parte del programa desde su gran estreno hace más de dos años.

¿Cómo es la relación de Ana Karina Soto con Violeta Bergonzi?

A lo largo de las diferentes transmisiones del programa ‘Buen día, Colombia’ tanto Violeta como Ana Karina dejaron claro la excelente amistad que lograron construir a pesar de los rumores por supuestas enemistades dentro del grupo de los presentadores de esta producción.

Incluso durante la despedida de Violeta, las lágrimas por parte de Ana Karina terminaron siendo más que evidentes, sacando a flote el cariño que le tiene, además de las diferentes virtudes con las que cuenta, pues ahora decidieron tomar caminos diferentes.

Ana Karina Soto habla de su amistad con Violeta Bergonzi

Hace ya varios días, Ana Karina Soto decidió hacer una dinámica de preguntas por medio de sus redes sociales y una de ellas tuvo que ver con que si Violeta le hacía falta. Ante el hecho y por medio de un video, la presentadora aseguró: “Pero que son estas preguntas, claro que sí. Me hace muchísima falta Violeta Bergonzi, la extraño demasiado, ustedes saben que ella con su personalidad única, tan peculiar, tan particular, era una pieza clave para el programa y para nosotros fue muy duro que ella se hubiese ido, pero estamos felices ahora de verla en el proyecto de ‘MasterChef Celebrity’ y pues nada entre el programa, sus compromisos, sus hijos no ha sido tan fácil vernos, pero siempre estamos hablando por el grupo”.

¿Por qué Ana Karina Soto, del Canal RCN, no tuvo más hijos?

Ana Karina Soto, del Canal RCN, tiene un hijo llamado Dante, de su unión de más de 10 años con Alejandro Aguilar. Sin embargo, la presentadora en pasadas ocasiones confesó que deseaba tener otro hijo, pero esto no se dio a pesar de los intentos. Actualmente, se encuentra más que feliz con su familia.