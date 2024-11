Ana Karina Soto rompió el silencio, y se pronunció sobre la renuncia de su compañera de ‘Buen Día Colombia’

En los últimos días se anunció que Violeta Bergonzi presentó su renuncia al canal despidiéndose de sus compañeros de ‘Buen Día Colombia’, el programa matutino de RCN. La sorpresa de los internautas fue bastante grande, ya que ninguno se esperaba dicha renuncia, ni siquiera sus compañeros de programa.

A horas de hacerse público dichos rumores, la misma presentadora confirmó dicha información en sus redes sociales.

Ana Karina Soto se pronunció sobre la renuncia de su compañera de ‘Buen Día Colombia’

Ana Karina Soto, quien es presentadora del mismo programa publicó un video en sus historias de Instagram mencionando “¿Por qué me preguntan a mí por cosas que no me corresponde a mí hablar? Muchas persoansme estuvieron preguntando por la noticia que ayer se hizo viral, que fue la renuncia de Vio al programa ‘Buen Día Colombia’. Por ahí he estado mirando que Vio ya habló del tema muy por encimita y dijo que mañana nos iba a contar bien sus razones. Eso no me corresponde a mí. La voy a extrañar mucho”, mencionó la presentadora.

Al mismo tiempo señaló que le hizo llegar unos chocolates como regalo de despedida y con el mensaje “Anita, me quedó faltando mucho tiempo, muchas risas, muchos momentos, muchos abrazos. Aquí estaré siempre para vos”.

Así que queda esperar qué declaraciones da Violeta Bergonzi sobre los motivos de su renuncia y los futuros proyectos que tendrá para su vida personal y profesional ya sea delante o detrás de cámaras. Por el momento queda la sensación de tristeza dentro del resto de presentadores que forman parde del programa matutino, ya que esta es una nueva pérdida en la nómina del programa.