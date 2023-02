Ana Karina Soto decidió no tener más hijos y reveló que tiene que ver con su miedo más grande

Ana Karina Soto ha sido muy abierta con su vida personal en muchas ocasiones, sobre todo defendiendo su hogar, que ha sido tantas veces cuestionado por muchas razones. Ahora, habló de algo demasiado privado que le pasó en su vida respecto a sus hijos, que la hizo decidir no tener más.

Más de una vez se ha creído que Ana Karina se va a separar de su esposo, pero lo cierto es que, para el año pasado, en fechas decembrinas, la pareja se mostró más feliz que nunca, dejando un mensaje claro y certero para todas las personas que no los querían ver juntos, y es que su relación iba para largo.

Ana Karina Soto decidió no tener más hijos

A través de una entrevista para ‘Lo Sé Todo’, la presentadora habló de la familia y de la posibilidad de tener otro bebé con su esposo:

“La virgen y Dios me regalaron la dicha de ser mamá con Dante, cumplí mi más grande sueño, fue cuando ellos los quisieron, su tiempo es perfecto” empezó a decir Ana Karina.

A pesar de que está feliz con su familia y en algún momento quedó embarazada, afirmó que perdió a su hijo y no quiere volver a pasar por esa misma situación:

“Tuve una segunda pérdida después de Dante, no lo había hecho público porque no me gusta hacer drama con este tema, de hecho pasó mientras Alejandro estaba en New York, a él le conté hasta que regresó para no preocuparlo”, afirmo la presentadora.

Probablemente, la idea de tener un solo hijo no era el plan inicial, pero, por lo que ha pasado con sus anteriores bebes, se puede decir que tiene ciertos riesgos por los que ella misma no quiere volver a pasar.