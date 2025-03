Rey Ruiz de ‘Yo Me Llamo’ reveló las razones por las que su hijo colombiano se fue a otro país

Yo Me Llamo es uno de los formatos más famosos de Caracol, en esta décima temporada se integró Rey Ruiz como jurado y muchos lo han halagado por su gran recorrido musical. Rey es el intérprete de canciones como ‘Mi Media Mitad’ y ‘No Me Acostumbro’, pero muchos no saben de su vida personal y de sus hijos, quienes han decidido seguirle los pasos en el mundo artístico, su hijo nacido en Colombia, pero eligió irse por esta razón.

Aunque el cantante salsero tiene varios años casado, tiene un hijo colombiano que fue producto de un vínculo extramatrimonial con una caleña. Nacido en 2005 y aunque fue un desafío para su matrimonio, tiene una relación cercana y recientemente en una entrevista habló de las razones por las que su hijo abandonará el país.

Rey Ruiz comentó para Tropicana: “Samuel no vive aquí en Bogotá, está estudiando contaduría. Si me dijo que quería cantar pero tiene una voz muy gruesa y no puede”. Actualmente, Samuel vive en Canadá donde ha estado activamente haciendo crecer su vida profesional y aunque no es producto de su amor con Sonia, el cantante siempre ha estado presente en su vida.

¿Quién es la otra hija de Rey Ruiz?

Rey Ruiz interpretó junto a su hija la canción ‘No me acostumbro’, en esta oportunidad cantó junto a su padre en el escenario, dejando ver que tiene también bastante recorrido para el canto y la habilidad que heredó de su padre.

Su nombre es Laura Gabriela Ruiz, quien se ha dado a conocer en los escenarios por el talento que tiene para el canto en el mismo género que interpreta su padre, en esta ocasión el escenario de Yo Me Llamo sirvió para qué brillaron.