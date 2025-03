Rey Ruiz de ‘Yo Me Llamo’ rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Amparo Grisales

Caracol TV tiene dentro de su extensa programación a uno de los programas más queridos por los colombianos, ‘Yo me llamo’, formato que ya acumula 10 temporadas y en la que actualmente está Rey Ruiz en su nómina, cubano que recientemente reveló qué es lo que más le gusta de su colega Amparo Grisales.

Muchos televidentes han sido testigos de los rifirrafes entre el intérprete de ‘Mi media mitad’ y la ‘Diva’, hasta el punto que en la noche del pasado miércoles 12 de marzo la caldense y Escola se pararon de la mesa tras la calificación de Rey a ‘Óscar D’ León'; sin importarle esto el nacido en Cuba les dio clases de salsa a sus colegas.

Rey Ruiz Caracol

A pesar de estos cruces argumentativos, Rey le guarda un gran respeto a sus compañeros, especialmente a ‘Amparito’ a quien llenó de elogios en la entrevista que concedió al programa ‘Impresentables’ de Los 40, formato en el que habló de lo que más le gusta de ella y del programa en el que trabaja.

“Ha sido una buena relación, en ocasiones he sido árbitro, también he sido conciliador. Hay veces que nos gana la ironía y las partes cómicas con los comentarios de doble sentido; todas esas cosas nos permiten hacer un programa bastante flexible. (...) Hay una conversación bastante libre y el tire y jala que existe. (...) Amparo es una persona así, naturalmente, ella habla y parece que está peleando, pero no, ella es una mujer muy delicada, muy femenina, llena de atenciones conmigo y también con mi esposa. (...) Yo la escucho a ella y no escucho al colombiano común, porque ella tiene una manera segura y contundente de decir las cosas”, afirmó Ruiz.