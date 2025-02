Esta sería la millonaria suma que ganaría Amparo Grisales por temporada en ‘Yo me llamo’

Caracol Televisión es un medio de comunicación que desde hace varios años ha hecho parte de los hogares colombianos, contando año tras año con una amplia acogida entre los televidentes, ya que a diario suele llevarles información de primera mano a partir de su noticiero. Pero también toda una gama de producciones de entretenimiento que con el paso de los años se han ganado el cariño del público, entre ellos, ‘Yo me llamo’, que llegó los primeros días del 2025, contando con una nueva cara en su equipo de jurados tal y como lo es Rey Ruiz, quien llegó para acompañar a César Escola y Amparo Grisales.

La única que ha estado presente a lo largo de las 10 temporadas ha sido, precisamente, Amparo Grisales, quien se ha encargado de evidenciar los amplios conocimientos a nivel musical con los que cuenta, pues Pipe Bueno fue el encargado de revelar que tiene un cuaderno con varios de sus apuntes buscando no pasar de largo cada uno de los imitadores con respecto al artista original.

Aunque la ‘Diva Colombiana’ en ningún momento se ha referido al tema de las ganancias que le deja ser jurado de ‘Yo me llamo’, lo cierto es que recientemente ‘La negra candela’, terminó refiriéndose a este tema en la emisora ‘Mix’, dando la cifra que se podría ganar Amparo Grisales durante el ‘reality’ de Caracol: “En ‘Yo me llamo’ decidieron convertir a Amparo en el personaje del cual se está burlando todo el mundo y ella lo permite. Además, me imagino que a ella le pagan muy bien porque sé que de los jurados calificadores a los que mejor le pagan es a Amparo (…) A ellos les pagan por temporada que dura como un mes y medio, dos meses y medio, pueden estar por el orden de 800 millones de 1.000 millones“.

Seguidamente, una de las locutoras de ‘Mix’ indagó sobre si Amparo Grisales estaría en el rango de los 800 millones de pesos: “Amparo más o menor debe estar por ese orden”. Cabe resaltar que el valor revelado por ‘La negra Candela’ terminó siendo toda una sorpresa para varios.

¿Cuántos millones se lleva el ganador de ‘Yo me llamo’?

Temporada tras temporada, el valor del premio mayor en ‘Yo me llamo’ aumenta y en esta décima versión del 2024, el ganador del ‘reality’ se llevará 500 millones de pesos, más el acumulado que logre durante la nueva fase del programa y la cual será decisión de Armonio, la inteligencia artificial del programa.