Búfalo de ‘Yo Me Llamo’ se la está rebuscando lejos de Caracol con nuevo emprendimiento

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ está a punto de pasar la barrera de los 50 capítulos, fecha en la que no solo los doble y los jurados han sido protagonistas, también ‘Búfalo’, personaje encargado de sacar del ‘Templo de la Imitación’ a quienes no cumplieron con las expectativas de Escola, Grisales y Ruiz. Justamente este deportista aprovechó sus redes para dar a conocer el emprendimiento que tiene lejos de Caracol.

Emmanuel Mendoza es el nombre de este hombre que con su corporalidad genera temor en los imitadores terminados los episodios, mismo que ha dejado en alto la bandera tricolo en el extranjero en competencias relacionadas con el levantamiento de peso.

Búfalo 'Yo Me Llamo' Caracol TV

Mendoza ostenta el título de ser el ‘Hombre más fuerte de Colombia’, debido a que se ha colgado varias medallas en la disciplina ‘Strongman’, en las que hay pruebas tales como el levantamiento de pesadas rocas y el remolque de vehículos. Esta pasión lo ha llevado a estar en el podio de encuentros como la Classic Europe Strongman y el Arnold Sport Festival South America.

Pero más allá de lo deportivo y gracias al pantallazo que se ha pegado, Mendoza ha logrado involucrarse en una nueva faceta, la de creador digital, la cual le ha permitido acumular más de 28.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que dio a conocer todo lo relacionado con su emprendimiento.

Por medio de sus historias, Emmanuel mostró las tulas deportivas que está comercializando en las que está estampado su logo oficial. “Ya salieron las nuevas ‘tulitas’, sirven para llevarlas al gimnasio, para empacar cualquier cosa y sobre todo recordar al Búfalo”, fueron las palabras de Mendoza para promocionar su producto, el cual puede adquirir comunicándose directamente a su chat personal.