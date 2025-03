Rey Ruiz dio detalles de la relación que tiene con su hijo colombiano

El 21 de junio de 1966 Cuba vio nacer a uno de los exponentes de la salsa más queridos en latinoamérica, se trata de Reinerio Ruiz Santiago, conocido como Rey Ruiz o también como “El Bombón de la Salsa”, que se convirtió en toda una figura prominente en la escena de la salsa romántica desde principios de los años noventa. Su voz melódica y su estilo apasionado le han ganado una gran cantidad de seguidores en toda Latinoamérica y más allá. Con éxitos como “Mi Media Mitad”, “No Me Acostumbro” y “Juntos Otra Vez” y ahora como jurado de uno de los realities más famosos de Colombia, ‘Yo Me Llamo’ donde comparte set con Amparo Grisales y César Escola.

Con su llegada al reality, empezaron a salir una gran variedad de noticias sobre él, una de ellas que había tenido un joven hijo de nacionalidad colombiana por fuera de su matrimonio. Esto fue con una mujer caleña llamada Luisa Márquez, quien al parecer llegó a denunciarlo en algún momento en busca de una cuota alimentaria, además que cuando la llegó la noticia a él negó ser el padre hasta que una prueba arrojo lo contrario.

Esta mañana Rey Ruíz pasó por los micrófonos de Los40 donde en ‘Impresentables’ le preguntaron por su hijo, a lo que él respondió que tenían una gran relación y que a pesar de lo que se ha rumorado sobre la semana, él ha dicho que no le pone atención a los comentarios. Actualmente, su hijo Samuel tiene 20 años y reside en Mont Real, Canadá, y si desconoce si su mamá también está con él. Las palabras de Rey Ruiz fueron: “No le presto atención al amarillismo, no tengo que arrepentirme de lo que pasó, es mi hijo. Mucha gente me tildó de irresponsable, al contrario, yo participé en la vida de mi hijo desde pequeño, no tengo que enseñarle a nadie.”