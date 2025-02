Uno de los intérpretes de música popular más famosos en Colombia es, precisamente, Yeison Jiménez, quien a lo largo de más de cinco años ha hecho parte de la industria del entretenimiento. Esto luego de años de perseguir sus sueños, ya que inició trabajando en Corabastos, mientras que componía y lanzaba canciones como ‘Te deseo lo mejor’, ‘Aventurero’, ‘Mi venganza’, entre otros, los que le ha permitido llevar su música a otros países del mundo y ella es la actriz que sería el ‘amor platónico’ de Yeison Jiménez.

El manzanareño con el paso del tiempo ha logrado ganarse el cariño del público no solo por cada una de sus canciones, sino también por el acercamiento que ha buscado tener con sus seguidores en varias ocasiones, lo que ha traído consigo una mayor visibilidad por medio de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo, compartiendo algunos detalles de sus giras y conciertos, así como también de situaciones de su vida y de sus negocios, ya que hace un tiempo le abrió las puertas a algunos negocios.

En medio de una dinámica de preguntas a través de su cuenta oficial de ‘TikTok’, Jiménez dejó claro que desde hace un buen tiempo no está soltero, pues desde hace aproximadamente 10 años sostiene una relación con Sonia Restrepo, pareja y madre de sus dos hijos. La primera de ella fue el momento en el que se le acaba a una mujer su ‘cuarto de hora’ a lo que el artista indicó: “Tengo dos, cuando llega una, no mentiras, no. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una mujer para que se acabe totalmente es que pierda la nobleza, eso pienso”.

Otra de las dudas que se terminó destacando fue “¿A quién meterías a un cuarto una hora?", a lo que Yeison Jiménez aseguró: “Me pone a pensar muy lejos, uy a Zharick León, mamacita, una hora con Zharick León, sí”.

Como era esperarse, sus fieles seguidoras reiteraron que deseaban ser Zharick León, mientras que otras optaron por destacar que esperaban que nombrara a su esposa, Sonia Restrepo, demostrándole así el amor que siente por ella.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tiene tres hijos, dos de su misma sangre, mientras que la mayor de la familia, Camila, la conoció cuando ya tenía pocos años de vida, pero a pesar de ello le ha dado todo el amor posible y la considera como su hija biológica. Años después de su relación con Sonia Restrepo, nació su hija Thaliana y durante el 2024 nació Santiago, que tiene pocos meses de vida.