Yeison Jiménez señaló a Luis Alfonso de copiarse del estilo Rigoberto Urán

El caldense Yeison Jiménez es hoy en día uno de los artistas más grandes del género popular, distinción que no solo lo ha llevado a ser uno de los que más factura por presentación, también lo llevará a ser el primero de su gremio en llenar el estadio El Campín de Bogotá, el próximo 26 de julio. Este reconocimiento también lo llevó a montar su propio pódcast en el que le tiró una ‘pulla’ a su colega Luis Alfonso.

‘Camino al éxito’ es el nombre del audiovisual de Jiménez en el que más que una entrevista trata de tener una conversación amena con algunas de las figuras públicas más reconocidas del Colombia, mismo por el que han pasado: La Liendra, La Segura, Piter Albeiro, Gregorio Pernía, Laura Acuña, y el exfutbolista Macnelly Torres.

Yeison Jiménez

Para su entrega número 14, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, la ‘rompió’ al invitar a uno de los ciclistas más queridos en tierras cafeteras y el exterior, Rigoberto Urán, deportista con el que hablaron de cosas más allá del deporte, hasta el punto que jiménez se atrevió a hacerle una broma, en la que indicó que, por porte y actitud, se parece al también cantante Luis Alfonso, añadiendo una afirmación bastante particular.

“Para mí que él se está copiando del estilo y el hablado de ‘Rigo’, porque el primero que salió con eso fue ‘Rigo’. Él fue el primero en salir a hablar como si tuviera un machete en la mano”, fue el señalamiento del nacido en Manzanares, el cual fue contestado de manera jocosa y con una anécdota al ganador de la medalla de plata en Londres 2012.

“¿Será que mi papá estuvo por allá donde vive ese malpa#$%&? (...) A mí me lo permitió todo el mundo; a veces me encuentro a gente en la calle que me pide un video, y me piden que se los diga con groserías", afirmó Urán.