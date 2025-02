Laura Acuña de ‘Yo me llamo’ confesó el inesperado momento que vivió en estado de embriaguez

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre los televidentes, debido al tiempo que lleva en pantalla y también el éxito que han tenido varias de sus producciones, entre ellas, ‘El Desafío’ y por supuesto, ‘Yo me llamo’ que actualmente está presente en las noches, celebrando su décima temporada y ahora una de sus presentadoras como lo es Laura Acuña confesó el inesperado momento que vivió en estado de embriaguez.

Luego de que se confirmara la ausencia de Carlos Calero, Caracol Televisión confirmó la llegada de Laura Acuña como nueva presentadora, quien ya desde hace varios años ha figurado en otras producciones, destacándose así por su carisma, belleza y espontaneidad ante las cámaras.

Siendo noche tras noche la dupla de Melina Ramírez, donde la conexión entre ellas ha sido más que evidente y ahora, durante uno de los más recientes capítulos de ‘Yo me llamo’ la encargada de integrarlas mucho más en las transmisiones fue Amparo Grisales, quien indagó sobre aquellas situaciones que han vivido en estado de embriaguez.

Si bien, Melina optó por guardar silencio, lo cierto es que en medio de risas, Laura se refirió a este tema confesando que a pesar de iniciar la fiesta en Bogotá, terminó en otra ciudad y después de sentirse bien, aprovechó para conocer mucho más: “Sí, señora. Bueno, yo voy a contar la verdad. Yo salí de rumba un día en Bogotá y amanecí en Neiva. Aproveché y fui al desierto de la Tatacoa, divino me pareció y me devolví y ya, pero sí, amanecí en Neiva”, agregó Laura Acuña en medio de varias risas.

Mientras que Ramírez no dudó en intervenir en medio de sus declaraciones, asegurando: “Y no que no, ella casi no toma ni nada, con razón ahora ya no toma porque como amanece”. Luego de que el clip se compartiera en redes sociales, los comentarios de risas por parte de los televidentes no faltaron, destacando además lo bonito que es Neiva y que varios han pasado por una situación de este tipo.

¿Quién es el exesposo de Laura Acuña de ‘Yo me llamo’?

El exesposo de Laura Acuña, de ‘Yo me llamo’ es Rodrigo Kling, con quien se casó la presentadora en el año 2010 y luego de varios años decidieron agrandar la familia. Pero, este no fue un proceso sencillo debido a la endometriosis de la santandereana, pero cuando estaba a punto de perder la fe, se enteró de que estaba embarazada de Helena, su hija mayor, y poco tiempo después llegó su segundo hijo Nicolás. Sin embargo, desde hace más de un año, la presentadora se deja ver solo acompañada de sus hijos, dejando más que clara su ruptura con el empresario.