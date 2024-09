Por primera vez, Carolina Cruz habló públicamente de su sepración con Lincoln Palomeque

Por primera vez desde su separación, Carolina Cruz ha hablado abiertamente sobre las razones detrás del fin de su relación con el actor Lincoln Palomeque, una de las parejas más seguidas de la farándula colombiana. La reconocida presentadora reveló en una reciente entrevista que, tras varios años juntos, la ruptura fue resultado de su falta de carácter en ciertos momentos clave de la relación.

Cruz, quien siempre ha mantenido un perfil reservado respecto a su vida personal, compartió que uno de sus mayores errores fue haber sido “muy permisiva”. “No hablo de cachos ni de maltratos”, aclaró la presentadora, haciendo énfasis en que no se trató de infidelidades o violencia, sino de no expresar su punto de vista cuando algo le incomodaba. “Fui muy permisiva al no decir cosas que no me parecían, cosas con las que él no estaba de acuerdo en su momento, por evitar”, mencionó Carolina, dejando entrever que el silencio y la falta de comunicación afectaron la dinámica entre ambos.

Con el paso del tiempo, según Cruz, la distancia emocional entre ellos fue creciendo, llevándolos a pensar que ciertas situaciones eran normales cuando, en realidad, no lo eran. “Tuve que haber dicho mi punto de vista y haber dicho: ‘yo sí me quiero casar’ y me quiero ver vestida de blanco, porque en algún momento lo pensé”, confesó la presentadora, haciendo referencia a temas importantes en su vida que no llegaron a un consenso con su entonces pareja.

Del mismo modo recalcó que el haber estado en unión libre con el actor, fue completamente feliz. Asimismo confesó que la relación ya noe ra igual “Hubo un momento en el que la relación se enfrió, y cuando una relaci ón se enfría no siempre hay un culpable, siempre hay dos es una relación de pareja. A veces tienes que levantar la mano y tener esas conversaciones difíciles (...) dejamos que esas conversaciones difíciles fueran pasando. Esas conversaciones difíciles son las que resultan congelando la relación, y eso fue lo que pasó”.

La revelación de Cruz era algo que para muchos ya había seido un tema de especulación desde el momento de su separación. Después de años de ón y una vida sentimental reiniciada, Carolina pudo hablar abiertamente de su experiencia personal, reconociendo que la comunicación y la honestidad son fundamentales en cualquier relación.