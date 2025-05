Carolina Cruz confesó si sueña casarse con su novio piloto, Jamil Farah

Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas en Colombia, pues luego de su participación en el Concurso de Belleza, llegó a formar parte de la televisión, siendo presentadora del Canal RCN en programas como ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’. A la par, la tulueña entabló una relación con Lincoln Palomeque y llevó a cabo su rol como empresaria. Si bien, su talento le ha permitido destacarse en diferentes escenarios, su mayor sueño cumplido ha sido convertirse en madre. Actualmente, Cruz hace parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, además de dejar claro que superó su pasada relación con el actor y está enamorada nuevamente, a tal punto que Carolina confesó si sueña casarse con su novio piloto, Jamil Farah.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Carolina Cruz de ‘Día a día’ denunció que fue víctima de millonario robo, “nunca las entregó”

Hace poco más de dos años, Carolina y Jamil iniciaron su noviazgo, luego de conocerse en una discoteca en Bogotá, donde solo intercambiaron miradas y luego comenzaron a entablar algunas conversaciones por medio de sus redes sociales y luego de varias salidas decidieron conformar una relación.

Si bien, han sido varias las críticas con respecto a este tema, teniendo en cuenta que en el 2022 se confirmó la separación de la tulueña con Lincoln Palomeque y para muchos terminaba siendo muy pronto para entablar una nueva relación y aún más por la diferencia de edad con la que cuentan.

A pesar ello, Cruz ha seguido adelante con su noviazgo y ahora, durante uno de los capítulos de su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, confesó que no está apurada o es uno de sus mayores sueños casarse con Jamil Farah: “Me dicen ya te separaste, ya te divorciaste o ya dejaste de vivir con el papá de tus hijos, ¿te casarías en algún momento de tu vida? Y yo ya como que hoy en día digo, pues si se llegara a presentar la oportunidad en este momento de mi vida, quisiera hacerlo, de pronto sí, pero no es algo que me quite el sueño, es algo que nunca me lo ha quitado desde hace mucho tiempo”.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Carolina Cruz y Jamil Farah?