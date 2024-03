Carolina Cruz contó las razones del porqué terminó con Lincoln Palomeque: “Lo intentamos muchas veces”

Carolina Cruz es una modelo y presentadora colombiana muy reconocida en el medio. Ha trabajado en programas como “Colombia’s Next Top Model” y “Día a Día”. Además, ha sido portada de varias revistas importantes como “TVyNovelas” y “Jet-Set”.

Por otro lado, Lincoln Palomeque es un actor colombiano que ha participado en varias producciones exitosas como “La Reina del Sur”, “Las muñecas de la mafia” y “Perfil falso”. También ha trabajado en cine y teatro, demostrando su versatilidad como actor.

Pero lo que realmente llamaba la atención de esta pareja era su relación amorosa que duro más de 12 años y lograron tener dos hermosos niños Matías y Salvador. Ante el amor que solían demostrarse, los artistas generaron gran sorpresa entre sus seguidores cuando anunciaron en marzo de 2022 que se separarían, e iniciarían una vida cada uno por su lado, demostrando madurez.

En medio de una entrevista en el programa de YouTube ‘En Defensa Propia’, de Erika de la Vega, la presentadora Carolina Cruz contó detalles de su separación con Lincoln.

[ Con muchos famosos: Cintia Cossio reveló con qué colombianos le gustaría colaborar en OnlyFans ]

Según lo que contó en la más reciente entrevista, Carolina fijo que la separación se dio después de que ambos se distanciaran en medio del proceso de crianza de su segundo hijo, Salvador, quien enfrentó algunos problemas de salud y allí fue cuando la relación empezó a deteriorarse.

“El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’”, dijo inicialmente Carolina.

Sin embargo, dijo que antes de llegar a la separación definitiva, ella y Lincoln intentaron salvar la relación por sus hijos: “Nosotros como pareja intentamos muchas cosas, pensando en los hijos, que eso también es un error, pensar en los hijos y no en ti”.

[ RCN desbanca a Caracol y ‘Rigo’ completó su tercera noche siendo el rey del rating, ¿la salvación de canal? ]

Después de haber intentado todo y tomar la decisión de continuar por caminos separados, la pareja entendió que lo que no todo es perfecto y que, finalmente, lo que quieren los hijos es tener papás felices, juntos, separados o con otras parejas.