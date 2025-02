Valentina Taguado de MasterChef se someterá a delicada cirugía en pro de su salud

La emisora ‘Los 40′ tiene dentro de su nómina a una de las locutoras más talentosas y reconocidas de Colombia, Valentina Taguado, mujer que en la actualidad hace parte del programa ‘Impresentables’ del que ha estado ausente debido al llamado que le hizo RCN para que haga parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. Pero a futuro esta no será la única causal de su ausencia, ya que anunció que se someterá a una delicada cirugía.

Con 31 años Taguado se ha dado a conocer desde diferentes facetas, dentro de ellas la de creadora de contenido y la de comediante, apareciendo en varios de los episodios del ya extinto programa ‘Con ánimo de ofender’; a lo que se le suma se destacaba participación en el reality ‘Survivor, el cual fue ganado por Juan del Mar.

La ausencia de Valentina Taguado en Los 40 @valentinataguado

Pero a lo que no se le había medido era a aceptar un reto culinario, aun teniendo en cuenta que su primera experiencia laboral fue en uno de los locales de la cadena ‘Dunkin Donuts’. Ahora está más emocionada que nunca de ponerse el delantal y tratar de complacer los paladares de Rausch, Zubiría y la nueva jurado Belén Alonso; trabajo que la ha tenido apartada del formato de entrevistas que comparte con sus ‘parceros’ Felipe Flórez y Roberto Cardona.

Justamente estas entrevistas no solo se han vuelto famosas por la cercanía y jocosidad que tienen con los invitados, a esto se le suma que Valentina tiene una sección bastante particular en la que huele las axilas y el cuello de quienes entran en cabina, labor que se le ha visto un poco afectada debido a algunas complicaciones que tiene con su nariz, lo que la llevó a tomar la decisión de operarse este órgano, y así lo dejo ver en una de sus historias de Instagram en la que expresó: “No quiero, tengo que operarme la nariz, porque por dentro no está funcionando bien”.