Internautas señalan como “aburrida”la entrevista de Valentina Taguado a la novia de Béele

Valentina Taguado es locutora, presentadora de emisora Los40 y actualmente se encuentra grabando la nueva temporada de MasterChef Celebrity, siendo la segunda vez que hace parte de un reality. El primero de ellos fue en ‘Survivor: La Isla de los Famosos’ del canal RCN, en donde junto a 21 participantes puso a prueba todas sus capacidades para sobrevivir en una isla tropical. Su rol como la única mujer de ‘Impresentables’ la ha hecho lograr cautivar al público con su personalidad. Hace muy poco estuvo junto a su equipo de la emisora en Miami, detrás de cámaras de ‘Volver’ canción de Piso 21, Beéle y Marc Anthony.

En el lugar estuvieron presente las parejas de los artistas, dentro de ellas Isabella Ladera, quien es una modelo venezolana, que ha ganado más popularidad debido a su escándalo con el cantante barranquillero Beéle, su actual pareja, el amor entre ellos surgiría de una infidelidad. Razón por la que constantemente se ha visto en “peleas” con Cara exesposa del cantante y su amigo Valentino Lázaro. Estando allá, Taguado grabó una entrevista con la joven que suele ser bastante atacada en redes debido a lo sucedido.

En las pocas entrevistas que ha dado Ladera, los internautas han indicado que no tiene mucho por contar y que tampoco sabe expresarse aún en estos espacios. Ahora en los clips compartidos por Los40, Ladera habla de temas varios, pero las críticas no han dejado de lloverle, además algunos van hacia Valentina y la emisora, por entrevistarla.

“¿Por qué les gusta tanto darle protagonismo esta vieja?, no entiendo", “Como perder el tiempo en una entrevista, no tiene ningún talento”, “La entrevista más aburrida de la historia, y no lo digo por mi bebé Valentina. Reeeee aburriiidaaaaaa esta entrevista es que ni los cortos...”, “La periodista lo máximo, la entrevistada me aburrió” son algunos de los comentarios en los post.