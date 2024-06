¿Se caen mal? El comediante Gabriel Murillo no le interesa trabajar más con ‘Culotauro’

Gabriel Murillo es un humorista colombiano ampliamente reconocido en su país. Su estilo de humor negro y sus historias personales lo han convertido en un favorito del público. Participó en la exitosa serie digital “Con Ánimo de Ofender”, que creó junto al también humorista Camilo Sánchez, alias “el Mago”. Sin embargo, recientemente ha enfrentado críticas por algunos chistes en su stand-up, que han sido calificados como racistas y misóginos.

A pesar de ello, sigue cautivando a su audiencia con su particular forma de hacer humor. Además, Gabriel Murillo participará en la sexta temporada de “MasterChef Celebrity Colombia”, donde demostrará sus habilidades culinarias en un ámbito diferente al de la comedia.

Por otro lado, Camilo Díaz o como muchos lo conocen ‘Culotauro’ es un comediante bogotano de 26 años que se dio a conocer a través del canal de comedia “Con Ánimo de Ofender”. En un momento, Culotauro enfrentó un problema legal relacionado con su pierna, que terminó agotando a los líderes del proyecto y llevó al desvanecimiento del mismo.

En una entrevista que concedió Gabriel Murillo al medio de comunicación Los40, le preguntaron a Gabriel Murillo si tenía un personaje con el que cree que es chévere pasar tiempo, pero no quiere volver a trabajar junto a él; y sin dudarlo aseguró que no quería volver a colaborar con el comediante Camilo Díaz.

“Camilo Díaz, ‘Culotauro’, qué man tan fastidioso en todo. Por favor, díganle que no me llame más. Es que es recansón ese huevón. Ojalá lo echen tres veces de esa ‘casa de los famosos’, si es que no lo han echado. [...] Yo quiero mucho a ‘culito’, pero es que ‘culo’ es recansón”, confesó el comediante y demostrando su gran amistad más allá de los medios.

A pesar de su reconocimiento principalmente en el ámbito de la comedia, Murillo ha demostrado ser un talento multifacético: se ha desempeñado con éxito como director, editor y coproductor en una variedad de proyectos audiovisuales. Su participación en programas como Underground Stand-Up, Podcastinando, CADO Roast y Shorts evidencia su capacidad creativa y su dedicación al mundo del entretenimiento, consolidándolo como una figura destacada en la industria colombiana.