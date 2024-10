Impresentables de Los 40 llega a la televisión; ¿cambiarán o serán igual de irreverentes?

La emisora ‘Los 40 Principales Colombia’, tiene hoy por hoy uno de los programas más escuchados de la radio, ‘Impresentables’, formato que se ha caracterizado por extender sus jocosas entrevistas a otras plataformas como TikTok. Precisamente este formato tendrá una nueva etapa en la televisión; ¿en qué canal? Acá le contamos.

Valentina Taguado, Roberto Cardona y Pipe Flórez se han encargado de volver a este programa todo un ‘boom’ mediático, llevado a su cabina a varias de las figuras del jet set del país cafetero, dentro de ellos: Alejandro Estrada, Charlie Zaa, Jessi Uribe, Juan Pablo Raba, Sebastián Vega, entre otros artistas.

¿Dónde ver ‘Impresentables’ de Los 40?

Ha sido tanta la popularidad del audiovisual que recientemente se anunció la llegada de este ‘combo’ a la pantalla chica, y lo harán nada más y nada menos que en uno de los canales más queridos de la televisión colombiana, Canal Uno. Mediante una publicación en la cuenta oficial del medio se dio a conocer este nuevo ciclo del formato que estará en la parrilla de programación de lunes a viernes a las 9:00 a.m.

“Este programa si me gusta”, “Lo máximo. Ojalá en TV tengan la misma chispa que en radio y no se cohíban de hablar de nada”, “Ojalá y no cambien”, “Pero que no vayan a sacar a Valentina”, “Esperamos que tengan la misma esencia” y “Bendiciones”, fueron algunas de las reaccioneas tras el anuncio.

Pero este no será el único programa de la cadena radial Caracol Radio, que llegará a este medio, ya que también se anunció la incorporación de ‘6 AM Hoy Por Hoy’, del que hacen parte varias eminencias del periodismo nacional como: Juan Felipe Cadavid, Diana Giraldo, Vanessa de la Torre, Jorge Espinosa, Juan Echeverry, Alejandro Santos, entre otros.