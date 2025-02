Valentina Taguado habló de su estado sentimental, ¿cuándo fue su última relación?

Valentina Taguado hace parte de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, razón por la que está ausente del show matutino ‘Impresentables’ de la emisora Los40. Los oyentes del programa siempre han sido bastante exigentes con los reemplazos de Valentina cuando está ausente, en una de sus ausencias la cubrió la influenciadora trans Queen Juandy, quien recibía en su mayoria mensajes de apoyo, pero tampoco faltaban en los que indicaban que no es igual sin ella. Ahora quien está acompañando a los ‘Impresentables’ es una locutora que ya lleva gran tiempo dentro de la emisora.

Por otro lado, Taguado pasó por los micrófonos del pódcast ‘Vos Podés’ de Tatiana Franko, donde habló de varios aspectos de su vida, uno de ellos la tormentosa relación con su padre, que también maltrataba a su madre. Al respecto, indicó como desde muy pequeña su padre le prohibió subir de peso, lo que generó en ella el deseo ser bastante delgada, hasta el punto de querer ser anoréxica. Pero también llegó a tocar el tema de las relaciones amorosas en su vida.

Esto debido a que Tatiana le preguntó si quizá se había visto envuelta en una relación tóxica, a lo que ella respondió que sí, que estuvo con una persona muy narcisista y que incluso había maltrato económico, por el hecho de él tenía bastante dinero, pero lo que realmente sería la razón para ponerle fin, fue que esta persona le puso cachos. Después mencionó su más reciente relación, que llegó a su fin a mediados del 2024, debido a cuestiones de tiempo y por no dañar el vínculo que tenían. A pesar de que Taguado no mencionó nombre, recalcó que esta última persona en un gran ser humano.

“Mi ex, qué gran persona y terminamos bien y seguramente a él le dolió un poquito más que a mí, pero pudimos terminar desde el amor. Fue por tiempos, la gente jura que este trabajo es facilísimo, pero yo hago más cosas y hay días que no duermo. Empezamos a chocar y yo dije, somos racionales y terminamos cuando debemos terminar. Esa relación me enseño un montón.” Expresó la locutora.