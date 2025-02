Ella sería la nueva presentadora del Canal RCN; una de sus figuras confirmó su ausencia

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con mayor número de audiencia y reconocimiento en Colombia, teniendo en cuenta que durante más de dos décadas ha estado presente en la pantalla chica, llevándoles a los televidentes información de primera mano sobre lo que ocurre en el país y también toda una gama de producciones de entretenimiento, entre las que se destacan durante las primeras horas del día, ‘Buen día, Colombia’.

Desde hace varios meses son algunos los cambios por los que ha atravesado ‘Buen día, Colombia’, el programa matutino del Canal RCN, en un primer momento desatando toda una polémica con la salida de Mauricio Vélez, uno de los más queridos dentro del programa y posteriormente con el cambio la salida también de George Pinzón, tras pocos meses de salir de ‘Bravíssimo’ para formar parte del programa del Canal RCN y después de ‘Luchito humor’, pues cabe resaltar que ninguno de ellos tuvo una despedida por parte del canal.

Sin embargo, antes de finalizar el 2024, la sorpresa vino por parte de Violeta Bergonzi, quien en vivo confirmó su despedida del programa, asegurando que esta decisión tuvo que ver con su familia y con el fin de priorizar a sus hijos.

¿Qué pasó con Natalia Sanint en ‘Buen día, Colombia’?

Desde hace varias semanas, quien ha estado en cada una de las transmisiones del programa, figurando como presentadora ha sido Natalia Sanint, reconocida humorista y exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ que llegó al programa.

Sin embargo, ante su ausencia, sus fieles seguidores no dudaron en referirse a este tema, donde Natalia se refirió a este tema de manera contundente, asegurando: “Mucha confusión, es que hago de todo (…) Los que me apoyaron por haber estado en ‘Buen día, Colombia’, fui invitada especial, estuve un tiempito, pero a partir de mañana no voy a estar en el proyecto porque voy para otro, televisión, sí, sí, sí“.

Pero ante la ausencia de Natalia Sanint en ‘Buen día, Colombia’, a quien confirmaron fue a Zulma Rey. Cabe resaltar que se menciona a Natalia como presentadora, ya que así se define en la descripción de sus redes sociales.

¿Zulma Rey es la nueva presentadora de ‘Buen día, Colombia’?

Hasta el momento se desconoce si ‘Buen día, Colombia’ presentará como nueva figura a Zulma Rey, o si, por el contrario, la actriz será estará solo por unos días siendo parte de este programa. Lo cierto es que después del anuncio fueron varios los comentarios positivos por parte de los seguidores del programa ante su presencia.