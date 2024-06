Zulma Rey volvió a ‘MasterChef Colombia’ para contar cómo hacer un brazo de reina

La actriz Zulma Rey supo ganarse el corazón de los televidentes en ‘MasterChef Colombia’ 2023 pues con su simpatía y “Mimisma” se apoderó de la pantalla en más de una oportunidad.

Ahora desde las redes sociales de ‘MasterChef Colombia’ se ha presentado por medio de un divertido video, en el que habla de lo que fueron los tres platos presentados por María Fernanda Yepes, Franko Bonilla y Marcela Gallego, que los hicieron merecedores de un delantal negro.

“Hola mis hermoculares ¿saben por qué? Porque ustedes son mitad hermosos y mitad espectaculares. Hoy les voy a contar cómo no hacer un brazo de reina. Primero, nunca hacer un omelette, porque no es un huevo, es un brazo de reina. Segundo, quítale el papel al bizcocho, porque el bizcocho no se come con papel. Tercero, nunca deconstruyas un brazo de reina, porque si el brazo de reina no te queda en rollito, no es un brazo de reina”

— Zulma Rey