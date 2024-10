Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ confundió a ‘Buen día Colombia’ de RCN con ‘Día a día’ de Caracol

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia, ya que durante más de dos décadas ha buscado generar una fidelización con su audiencia a partir de toda una gama de producciones enfocadas en la información y el entretenimiento, siendo el caso de programas como ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, sin embargo, recientemente un exparticipante de ‘MasterChef Celebrity ‘confundió ‘Buen día Colombia’ de RCN con ‘Día a día’ de Caracol.

Ana Karina, sin duda, se ha convertido en una de las figuras más representativas del Canal RCN, debido a su amplio recorrido en televisión y por ende, el cariño que se ha ganado por parte de los televidentes debido a su carisma y sencillez frente a las cámaras, dándole también la bienvenida a toda una serie de figuras a diario, con el fin de que el público conozca mayores detalles de sus vidas.

Hace pocos días la visita tuvo que ver con Adrián Parada, un famoso humorista y quien también hizo parte del equipo de ‘MasterChef Celebrity’, llegando hasta la gran final del programa, sin embargo, durante el reto final terminó decepcionando a los jurados y llenando de risas a los televidentes, pero lo cierto es que este proyecto le sirvió para darse a conocer mucho más y emprender nuevos proyectos en el escenario.

Pero en medio de su visita al set de ‘Buen día, Colombia’ las cosas no terminaron como esperaban, pues la confusión por parte de Adrian Parada le terminó cobrando factura junto a Ana Karina Soto: “Acabo de decir un nombre que no debía decir y me acabaron de regañar, juepucha casi me pegan, casi me pegan”, apuntó el exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’.

“Pero qué desastre o sea dice ‘Buen día, Colombia’ por todos lados y él va y sale con ‘Good morning’, ‘Good morning América’, estás muy internacional, hijuemadre”, fueron las declaraciones posteriores de Ana Karina Soto.

Sin embargo, las declaraciones en medio de risas no terminaron allí, por parte de Parada, pues resaltó: “Ustedes creerán que estoy en el set de ‘Día… de ‘Buen día, Colombia’”, pero no estamos en este momento en el set de maggi porque vamos a hacer cositas, ricas, vamos a hacer cositas ricas Ana Karina”. Lo cierto es que la reacción por parte de la presentadora del Canal RCN no se hizo esperar tratando entre risas manejar este tema.

¿Quién es el presentador del Canal RCN que salió de ‘Buen día Colombia’?

Hace varios meses quien le dijo adiós al programa de ‘Buen día, Colombia’ fue precisamente George Pinzón, quien durante un buen tiempo formó parte del equipo de ‘Bravíssimo’ de CityTV, sin embargo, ante la oportunidad del Canal RCN no la desaprovechó, pero tiempo después dejó de aparecer en la pantalla chica.