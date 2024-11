Marbelle habló de la sorpresa que prepara junto a Pipe Bueno, ¿competencia para Caracol?

Marbelle es una de las cantantes más conocidas de la industria del entretenimiento por su amplia experiencia en la música, contando con grandes éxitos como ‘Adicta al dolor’, ‘Collar de perlas’ y ‘Amor sincero’, como también se titula su famosa telenovela producida por el Canal RCN. Aunque su más grande pasión es estar en los escenarios, actualmente la artista hace parte de ‘La Descarga’ de Caracol y ahora Marbelle habló de la sorpresa que prepara junto a Pipe Bueno.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Marbelle confesó que contaría su vida a partir de inesperado proyecto, ¿adiós a ‘Amor sincero 2′?

La intérprete en los últimos años, además de seguir lanzado diversas canciones como solista, también forma parte del grupo musical ‘Planchando el despecho’, encargándose de recorrer diferentes ciudades del país en compañía de Majida Issa, Yolanda Rayo, Laura de León y demás figuras, lo que ha traído consigo que Marbelle cuenta con muy poco tiempo disponible, pero a pesar de ello se disfruta de principio a fin cada uno de sus compromisos.

Pero mientras que, al parecer, grababa algunos de los episodios de ‘La Descarga’, anunció su presencia en el concierto de Pipe Bueno, el cual tendrá lugar el próximo mes de diciembre. El primero en referirse al tema fue precisamente el artista quien aseguró: “Ustedes ya saben, pues esta noticia tan chimba. Vea casi que no. Cuando nos ponemos así en un escenario tan importante, juepucha. Yo la llamé para el primero, para el segundo, pero es que el tercero… Eso yo iba a decir el tercer polvo, mentiras jajaja. Mi corazón dolido aún se muere por ti”.

Seguidamente, Marbelle apareció junto a Pipe Bueno, destacando: “Ustedes ya están listos para compartir con nosotros lo que será la noche más inolvidable de sus vidas. El tercer round siempre es la vencida (…) Obviamente, prepárense para este trompadón que les vamos a dar porque no solamente vamos a cantar ehhh… No, no les vamos a contar que vamos a cantar, les tenemos una sorpresa, eso sí, prepárense”.

¿Cuántos hijos tiene Marbelle?

Marbelle tiene una hija, quien es Rafaella y se encuentra sobre sus 22 años de edad. La joven desde muy corta edad se destacó en la actuación y desde hace un tiempo decidió lanzar su carrera solista, por supuesto, apoyada por su mamá.

Sin embargo, a quien Marbelle también considera como su hija es a la sobrina que adoptó hace varios años, Angie Cardona, pero son pocas las veces en las que se deja ver junto a ella. En pasadas entrevistas, la artista confesó que deseaba tener más hijos con su pareja, Sebastián Salazar, pero finalmente esto no se dio.