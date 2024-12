Marbelle habló de su verdadera relación con los mentores de ‘La Descarga’, “detrás de cada foto”

Marbelle es un cantante de música popular, tecnocarrilera y balada, quien se ha destacado desde hace varios años en la industria del entretenimiento, dándose a conocer por su talento desde muy corta edad, lo que la llevó a ser parte de los principales escenarios del país mostrando su talento desde muy corta edad y consiguiendo grandes éxitos como ‘Collar de perlas finas’, ‘Adicta al dolor’ y ‘Amor sincero’, mismo nombre con el que dio a conocer su historia por medio del Canal RCN, dejando ver algunos de los momentos que vivió con su familia, su primer esposo, Royne Chávez y su hija Rafaella. Si bien, esta producción se transmitió ya hace varios años, actualmente Marbelle hace parte de la televisión colombiana y recientemente habló de su verdadera relación con los mentores de ‘La Descarga’.

‘La Descarga’ de Caracol Televisión terminó siendo uno de los más recientes formatos del canal, el cual ha tenido una amplia acogida por parte de los televidentes y luego de su primera temporada regresó a la pantalla chica este 2024 con su segunda temporada, contando con nuevos talentos quienes buscan dar a conocer su rol como artistas, mientras que los mentores elegidos siguieron siendo los mismos tales como Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle.

Si bien, el programa estaría en su recta final, teniendo en cuenta que durante los primeros días de enero llegaría la décima temporada de ‘Yo me llamo’ de Caracol, las palabras por parte de Marbelle no han faltado, en medio de la nostalgia, al parecer, por despedir una nueva versión de ‘La Descarga’: “Esto no es un trabajo. Es un inmenso placer. Detrás de cada foto, de cada programa… Hay un montón de historias y anécdotas de la vida, de la música, del amor. Gracias por cada día al lado de estos grandes”.

Cabe resaltar que en pasadas apariciones, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ ha dejado claro que cuenta con una excelente relación con ellos, donde las risas en varias ocasiones han sido las protagonistas, tanto así que han tenido que editar algunos de los momentos y otro de los secretos es que suelen decirse varias cosas por el apuntador que a veces terminan siendo un distractor frente al rol que cumplen dentro del ‘reality’ de Caracol Televisión.

¿Quién sería la expareja de Marbelle de ‘La Descarga’?

Marbelle luego de alrededor de ocho años de relación con Sebastián Salazar, un futbolista que hizo parte de Independiente Santa fe y ahora estaría en Bogotá Fútbol Club. Aunque se desconoce el motivo de su ruptura, lo cierto es que los rumores con el paso de los días han tomado fuerza.