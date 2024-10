Marbelle no pudo ocultar su molestia al escuchar cantar al exnovio de su hija Rafaella en ‘La Descarga’

‘La Descarga’ llegó con una nueva temporada donde los jurados: Maia, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle están más exigentes que nunca con las condiciones que están aceptando a los aspirantes por un cupo en el reality de canto. Pero en el más reciente capítulo, la cantante de ‘Colalr de perlas’ no dudó en ‘asesinar’ con la mirada al exnovio de su hija.

PUBLICIDAD

Marbelle no pudo ocultar su molestia al escuchar cantar al exnovio de su hija en ‘La Descarga’

Justo antes del inicio de su audición, Marbelle mencionó “¿Él es quien yo creo que es?.. es el ex de Rafaella”, con un tono bastante molesto y haciendo una cara de desagrado que no pudo ocultar. Inmediatamente, Maía intervino para calmarla, pero sin duda durante toda la audición se mostró molesta por tener en frente a Camilo Cuervo. Cabe recordar que desde que terminaron, se llegó a conocer que Cuervo hizo sufrir mucho a Rafaella en la relación, por lo que es normal que Marbelle se haya mostrado bastante moelsta.

A pesar de que se esforzó en su presentación, Camilo recibió en “no” rotundo de Santiago Cruz, lo que le impidió pasar a se evaluado por su exsuegra. Aunque Santiago Cruz se basó netamente en su desempeño en la audición, muchos internautas aseguraron que desde el inicio él sabía que no iba a tener oportunidad de entrar en el reality, llegando a generar comentarios como “Con Marbelle ahí, sabía que no tenía oportunidad desde el inicio”, “Amo a la Marbelle es que ella es muy honesta con sus sentimientos”, “Pero porque culpan a Marbelle si el que no lo dejo avanzar fue Santiago cruz”.