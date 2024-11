Le dan palo a Andrea Valdiri por su respuesta “homófobica” hacía Valentino Lázaro

La semana pasada, tras un viaje fuera del país, la reconocida creadora de contenido, Andrea Valdiri le envió un contundente mensaje al influencer Valentino Lázaro, exaspirante de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, tras este hablar sobre ella en medio de una entrevista. Mediante sus historias de Instagram, la barranquillera le pidió que se quedara quieto y dejara de a cursarla de haberle cerrado una cuenta, al respecto expresó:

PUBLICIDAD

“El día que te vea te voy a levantar a trompadas ¡Ve lo que te estoy diciendo! Tómalo, como quieras, pero el día que te vea, te voy a levantar a muñeca, para que dejes de hablar de las mujeres”.

Valentino Lázaro, el influencer y bailarín se ha visto envuelto en bastantes polémicas debido a que suele tener crudas opiniones en torno a la farándula colombiana, claramente no se iba a quedar callado y así le contestó a Valdiri por medio de su canal de Instagram, escribiendo unas palabras respecto a la situación: “Ve y la Andrea tan civilizada qué? Jajaja mañana hablamos de eso, por qué no me gusta que hagan cosas y luego sale uno a deberles por decir la verdad, tenés una máscara señora”.

La pelea no quedó ahí, porque Valdiri le dedico otro video, donde recopilo varios momentos en los que el influencer ha hablado de ella, pero ha terminado contradiciéndose. Además, crítico a la Epa Colombia por opinar sobre el tema y los comentarios que causaron polémica y empezaron a afirmar que “Valentino había ganado” era de tipo homofóbico, también sobre la salud mental de Valentino, que ha mostrado abiertamente que está medicado.

“Sale la mujer, aunque uno no entiende quién es la mujer” afirmo entre risas para referirse a la pareja de Valentino, que también se fue contra ella. “Quiere ser una de nosotras, pero no lo tienes, acéptalo que no lo eres”. También hizo afirmaciones de que una persona con problemas de salud mental no debía tener redes sociales. Con todo esto, Valentino le volvió a contestar a lo que la gente empezó a darle la razón.

“Ahora me toca darle la razón a Valentino”, “No me cae tan bien Valentino pero con este video ARRAZOOOOO me encantooooo”, “Valentino, tienes la boca llena de razón”, “Hay que admitir que Valentino habla de todo mundo, pero hay que reconocer que sabe hablar y responder sin necesidad de ofender a nadie, inteligente el muchacho”. Son algunos de los comentarios que reúne el video del influencer.