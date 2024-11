Cony Camelo de ‘MasterChef Celebrity’ habló de los mensajes que recibió de Franko Bonilla, ¿nuevo amor?

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con más acogida entre los televidentes, teniendo en cuenta que a lo largo de más una década ha estado presente en las mañanas, tardes y noches de los colombianos, buscando informar y entretener al público a partir de toda una gama de producciones, siendo el ‘reality’ que más destaca ‘MasterChef Celebrity’, donde la prioridad es la cocina y por ende, mostrar cada una de las habilidades gastronómicas, pero sus diferentes personalidades tampoco pasan de largo y hace pocos días Cony habló de los mensajes que recibió de Franko Bonilla.

Durante la más reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity’, Cony Camelo fue precisamente una de las participantes que más logró destacarse no solo por su nivel dentro de la cocina, sino también por sus constantes declaraciones sobre los diferentes participantes del ‘reality’, siendo bastante contundente e incluso para algunos ácidos en ocasiones, donde la felicidad tras su salida se terminó haciendo evidente por medio de las redes sociales.

Si bien, esta eliminación se dio ya hace varios días, la exparticipante ha estado siendo parte de diferentes programas de entretenimiento, entre ellos, ‘Bravissímo’, de City TV, en el que se encargó de hablar sobre diferentes situaciones que vivió a lo largo del ‘reality’ y confesando los mensajes que recibió por parte de Franko Bonilla durante el programa del Canal RCN: “Pues sí, si pasó recibí mi mensajito de WhatsApp de buenas noches, linda. Entonces si hubo como un tú me atraes, eso no tiene nada de malo, lo que pasa es que luego contrastaba con una obsesión que él tenía que era sacarme y yo creo que a Franko lo sacó la obsesión de sacarme, entonces esos dos mensajes contrastaban mucho. Uno de mujer, yo siento y en estos países tiene que vivir una cantidad de cosas que tiene que ver con eso, entonces no sé, estoy especulando (…) Pero que si tuvo un acercamiento en decirme que yo le gustaba, tu mensajito si lo hubo que no salió en el programa porque no había que decirlo y eso hace parte de la vida privada de las personas”.

¿Cómo es la relación entre Cony Camelo y Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’?

Cony Camelo en medio de una entrevista para ‘Buen día, Colombia’ confesó que Dominica Duque le cae bien: “A mí ella Dominica me cae muy bien, había participantes que si detestaban a Dominica, yo no sé”. A pesar de los comentarios expuestos, lo cierto es que no existe ningún tipo de rencillas entre ellas.