Cony Camelo le reclamó a Jorge Rausch por lo que dijo de su plato

Durante el capítulo 105 al top 9 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ les esperaba un reto en el que los refranes eran los grandes protagonistas y en el que los participantes debían poner todo su empeño para esquivar el delantal negro.

La presentadora Claudia Bahamón les esperó con una serie de sobres que cada uno fue descubriendo para saber qué decía y por ende qué hacer, ya que tendrían que preparar algo similar a la frase con caldo de gallina al estilo criollo, pero en alta cocina.

Para el reto tuvieron 60 minutos y una sola visita a la despensa por lo que de inmediato la tensión se hizo presente en cada una de las estaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y más cuando el tiempo se agotó y les tocó pasar al atril a defender sus platos ante los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

El plato de Cony Camelo que desató la polémica

La actriz Cony Camelo apareció con un plato llamado “rojo atardecer sobre la cordillera” el cual era un calentado con arroz de achote y cilantro, ahogado y un huevo roto que partió del refrán “blanco es, gallina lo pone y frito se come”.

El primero en probar fue el chef Nicolás de Zubiría quien no dudó en cuestionarle la presentación del huevo a lo que contestó que era así para similar el atardecer, pero en realidad mintió pues en los testimonios individuales dijo “el huevo se me rompió, ya no había tiempo de hacer otro”.

Plato de Cony Camelo en 'MasterChef Celebrity Colombia' Foto: captura de YouTube

El chef le indicó que “caes en un error, me parece que grave de presentación, porque ya es una cosa elemental que yo sé que tú misma tienes muy en cuenta y sabes dónde está el error”. Seguidamente fue el turno de Adria Marina quien al probar su plato lo halagó, pues lo definió como delicioso, sin embargo, hizo sus críticas “pero sí creo que te fuiste muy básica”.

“Un favor encarecido, no me rompa los huevos. Porque si hay un placer que yo tengo en la vida es romper los huevos yo. No puede traer huevos rotos al atril. No estoy molestando porque estás demostrando una falencia importante de técnica”, le criticó de manera seria Jorge Rausch.

Cony Camelo le reclama a Jorge Rausch

En los testimonios individuales Cony Camelo se quejó de que nunca ha recibido un espaldarazo de los chefs y luego los demás participantes fueron pasando hasta la deliberación. “Se comió rico, bien jugao. Un reto interesante, sobre todo con muy buena sazón. Dicho eso, hubo un plato que fue inferior a todos los demás y ese es el plato de… Cony”, anunció Jorge Rausch.

De inmediato Cony Camelo cuestionó “Pero no lo llames inferior. Chef, se me rompió el huevo, pero todo lo otro tenía muchos procesos”. A lo que Nicolás de Zubiría le preguntó “Si no quieres decir el inferior, qué palabra le quieres poner”, y ella agregó que “no espero nada distinto”.