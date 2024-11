Dominica Duque de Noticias RCN se sometió a sofisticado procedimiento estético; “me salvaron la vida”

La periodista y actual participante de MasterChef Celebrity Colombia, Dominica Duque, está viviendo uno de los años más enriquecedores de su carrera, luego de que el director de Noticias RCN José Manuel Acevedo, la tuviera en cuenta para ser una de las nuevas presentadoras del informativo, junto al exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’, Sebastián González, dúo que desde ahora se tomará la sección de entretenimiento de la emisión de las 7:00 p.m. Ante esta oportunidad laboral, la actual pareja de Alejandro Estrada decidió tomar una decisión con su aspecto en pro de verse diferente frente a las cámaras.

“Más que un noticiero se va a tener una conversación todos los días”, fueron las palabras con las que Acevedo le dio la bienvenida a su nuevo ‘combo’ de presentadores, el cual fue complementado por la expresentadora de Noticias Caracol, Mónica Jaramillo y la medallista olímpica Caterine Ibarguen, quien estará en los deportes junto a Ricardo Henao.

Presentadores de Noticias RCN. Tomada de las redes sociales de Noticias RCN

Aunque lleva pocos días en este nuevo trabajo, muchos de los televidentes de ‘Nuestra Tele’, notaron rápidamente que su aspecto frente a la pantalla era distinto, ya que la mujer, que la columnista del diario La República, se sometió a un bronceado, procedimiento que no hizo de manera natural exponiéndose al sol o ingresando a una cámara bronceadora, lo realizó con una técnica conocida como ‘Spray Tan’.

“Es un bronceado orgánico y natural en el que no te expones a los rayos UV. Dura entre 8 a 10 días y actúa gradualmente sobre tu propio tono de piel, no te deja ese color artificial. (...) Me salvaron la vida y me dejaron con este color divino”, fueron las palabras de emoción de Dominica al contar los detalles de este nuevo aspecto de su piel, tratamiento que se realizó en un exclusivo lugar de la ciudad de Bogotá.