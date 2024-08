Cony Camelo de ‘MasterChef Celebrity’ estalló en contra de Franko: “es cocinar con un niño de 6 años”

Este 2024 el Canal RCN le dio la bienvenida a la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, uno de sus programas estrellas que desde su estreno ha tenido una buena acogida por parte de los televidentes, quienes catalogan al programa como un formato fresco y entretenido, donde la cocina termina siendo el objetivo principal y los encargados de dar el veredicto final son precisamente, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Durante el capítulo del domingo 18 de agosto, las emociones durante el reto estuvieron a flor de piel, pues en principio los cocineros debían preparar un postre, pues para los jurados resultaba más que prioritario el conocer el mundo dulce. Pero antes de que se terminara el reto, la sorpresa fue que debían reunirse con otro compañero para unir las preparaciones y así brillar en el atril.

Sin embargo, Cony antes de empezar el reto tuvo que quedarse con el delantal negro, ya que lo encontró cuando abrió la caja, pero en medio de las lágrimas tuvo que seguir adelante con el reto, pero en medio de su distracción de la nueva prueba terminó sin compañero, donde terminó con Franko, quien en principio estaba con Dominica Duque y Alejandro Estrada, pero por las reglas tuvo que irse con Cony a pesar de no tener ninguna preparación, donde las explosivas declaraciones no se hicieron esperar.

“Es que no tiene nada. Tenaz que me haya tocado con Franko, yo hubiera preferido estar sola (…) Yo tengo mis dos preparaciones. ¿Sabes como hacer galletas?, ¿Dónde están tus galletas? ¿Qué hiciste? Todo bien, ¿nada? No había logrado la consistencia ni nada, entonces, pues querer hacer una galleta de ceros (…) Trae la masa de galletas”, mientras que Franko buscaba hablarle a Cony Camelo para ayudarle, ella soltó frases como: “Cállate por favor (…) Es cocinar con un niño de 6 años, no sabe nada (...) Yo no estoy esperando a quitarme el delantal negro, ahora, claramente me lo voy a quitar menos si me toca compartir con Franko”.

Cabe resaltar que otro de los momentos tensionantes que se vivió durante el programa tuvo que ver con que la chef Adria Marina terminó gritando a Cony, luego de que la cocinera en medio de su episodio de estrés no la escuchara y estuviera al pendiente de Martina, quien le explicaba otra receta, lo que causó sorpresa en los demás participantes.