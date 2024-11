¿La detesta? Cony Camelo confesó cómo se la llevó con Dominica Duque en ‘MasterChef’

La actriz Cony Camelo rompió el silencio sobre los comentarios relacionados con su supuesta mala relación con la comunicadora Dominica Duque durante su participación en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. En una reciente entrevista para el programa ‘Buen Día Colombia’, Cony abordó las críticas que ha recibido en redes sociales por presuntamente “atacar” a Dominica, quien logró avanzar hasta el Top 8 del reality mientras que la actriz fue eliminada tras fallar en un reto de postres.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Cony Camelo ya tiene sustituta y los televidentes esperan su salida del top 8 de ‘MasterChef Celebrity’

“Dominica me cae muy bien. Había participantes que sí la detestaban, decían, por ejemplo, que ella era la única no famosa del combo, que alguien la había metido y que la estaban protegiendo. Pero todo eso es radio bemba dentro del programa; a mí no me consta nada”, expresó Cony, desmintiendo cualquier enemistad con la comunicadora.

Durante su paso por el programa, Dominica enfrentó críticas tanto por su desempeño en los retos como por la percepción de algunos participantes de que recibía ciertos beneficios. Según Cony, estas tensiones se intensificaron en situaciones específicas. “Cuando trabajé con Dominica, lo hice dos veces. En una de esas ocasiones, Rausch se puso directamente a hacer la masa del waffle para ella. A mí nunca ningún chef me ayudó de esa manera”, explicó la actriz.

Cony también recordó un episodio que generó controversia entre los participantes. “En un reto colectivo, Dominica estaba molesta por algo relacionado con Paola y decidió no ayudar al equipo. Eso causó muchos roces, especialmente con Caterine y Carolina”, reveló. Sin embargo, aseguró que no compartía esa molestia y destacó la dedicación de Dominica. “Ella estudiaba hasta las 12 de la noche después de grabar, y yo también lo hacía. Eso lo valoro mucho”.

La actriz admitió que las decisiones de los jueces, como cancelar una eliminación que habría afectado a Dominica, generaron dudas entre los competidores. Sin embargo, insistió en que su relación con la comunicadora fue cordial y que cualquier tensión que se mostrara en el programa fue parte de la narrativa televisiva.

“Que lo hagan ver así ya es ficción, pero a mí me cae bien. Me identifico con ella en cómo enfrentó el desafío de estar en el programa”, concluyó Cony.