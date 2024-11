Guajira del ‘Desafío XX’ confesó el problema de salud que enfrenta, “empezó un hormigueo”

El ‘Desafío XX’ es un ‘reality’ de Caracol Televisión que desde hace 20 años hace parte de las noches colombiana, contando así con una serie de temporadas en las que cada una de las pruebas físicas terminan siendo más complejas y pasando factura a nivel mental. Por supuesto, el festejo de las dos décadas no fueron la excepción, contando así con varias sorpresas para los desafiantes y quien se terminó llevando el triunfo fue Kevyn Rúa en compañía de su dupla Guajira, quien recientemente confesó el problema de salud que enfrenta.

Guajira logró ganarse el cariño de los televidentes, luego de que demostrara sus habilidades físicas durante la pasada versión del ‘Desafío’ 2023, llegando a la final en compañía de Aleja Martínez, quien se terminó quedando con el triunfo en aquella ocasión. Sin embargo, la revancha para la participante se dio en este 2024, luego de que fuese escogida por Kevyn debido a su nivel físico para llevar a cabo las diferentes competencias y así llegar a la gran final del programa, hecho que terminó haciéndose realidad e incluso trajo consigo que Kevyn se convirtiera en el ganador del ‘Desafío XX’.

Aunque el triunfo fue para Kevyn, Guajira dejó claro que fue como suyo y la emoción ha sido más que evidente, muestra de ello han sido sus diferentes apariciones por medio de las redes sociales, sin embargo, allí recientemente preocupó a sus seguidores con su estado de salud, ya que Guajira aseguró: “Amanecí con un ladito de mi cara paralizado. Me empezó un hormigueo ayer por la noche y ahora sonrío extraño. Me da risa, pero estoy llorando. O sea, me río de mí, pero no entiendo nada”.

Hasta el momento la exparticipante del ‘Desafío XX’ no ha dado mayores detalles al respecto de lo que pudo haber ocasionado esta situación en su rostro.

¿Cuántos millones le dio Kevyn del ‘Desafío XX’ a Guajira?

De acuerdo con lo mencionado por Guajira durante una entrevista para una de las secciones de Caracol Televisión, el límite de dinero que Kevyn le daría serían 200 millones de pesos. Aunque en principio le prometió 60 millones, luego de ganarse los 1.200 esta cifra terminó modificándose en gran medida. Sin dejar de lado, la cercanía y la fuerte amistad que han logrado construir desde que tuvieron la oportunidad de compartir dentro del ‘reality’ de Caracol Televisión.