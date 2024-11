Exparticipante del ‘Desafío’ habló de las amenazas que recibió, “el daño está y me ha pasado”

El ‘Desafío’ es un programa de entretenimiento que durante dos décadas se ha convertido en el ‘reality’ más visto por los televidentes, donde las pruebas físicas y mentales han sido las protagonistas noche tras noche, pero a pesar de que son más de 20 los desafiantes solo uno de ellos se termina llevando el premio mayor. Sin embargo, no todo termina siendo color de rosa, después de salir del programa, ya que hace pocos días un exparticipante habló de las amenazas recibidas.

Se trata de Rapelo, un exparticipante del ‘Desafío’, quien recientemente puso en evidencia la compleja situación que vivió, sin dejar de lado que decidió tomar acciones al respecto: “El daño está, me ha pasado. Me han amenazado y no sé en realidad quién estuvo detrás eso. Tuve que parar muchas cosas, muchas cosas. Igual eso se puso a disposición de la gente que saben del tema y eso está ahí. Tocó cuidarme bastante de ese tema, pero igual tenemos un angelito que nos protege siempre y siempre lo he tenido”.

Asimismo, el exparticipante del ‘Desafío XX’ confesó que debido a este tema se guardó durante un buen tiempo, dejando claro que desconoce aún de quién se trata, pues así como ha recibido muestras de cariño por parte de sus fans, tampoco los malos tratos y como sucede en esta ocasión las amenazas han faltado. A pesar de ello, Rapelo deja claro que está tranquilo y esperando que las autoridades sean quien estén al tanto de este caso, pues su fe está puesta en Dios.

Cabe resaltar que Rapelo optó por no mencionar mayores detalles al respecto, ya que las amenazas estarían bajo la mencionada investigación.

¿Cuál fue el Concurso de Belleza en el que participó Rapelo del ‘Desafío’?

Rapelo, uno de los exparticipantes del ‘Desafío’, participó en concurso masculino de belleza en Europa en el año 2023, destacándose por su atractivo y aunque este no fue un reto sencillo de cumplir, lo cierto es que trató de asumirlo con toda la responsabilidad y dedicación que un concurso de este tipo requiere. Aunque el triunfo se le terminó escapando de las manos, lo cierto es que logró quedarse entre el Top 10 de este concurso, demostrando así su talento en el escenario y también en las pistas del ‘reality’.