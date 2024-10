Kevyn del Desafío XX empezó a gastarse el premio de Caracol con tremendo regalo para él y Guajira

Kevyn Rua, oriundo del municipio de Puerto Boyacá, se convirtió en el ganador de la temporada número veinte de El Desafío de Caracol Televisión, concurso del que no solo recibió una radiante copa, también lo hizo incrementar los ceros en su cuenta bancaría dándole $1.200 millones de pesos, dinero que él ya empezó a gastar con un autoregalo por su vuelta al sol.

Kevyn llegó recientemente a su ‘tierrita’ y fue recibido como se lo merecía, con carro de bomberos y con una multitud que no paraba de gritar su nombre y de elogiarlo por llenar al pueblo de orgullo con su participación en el Desafío XX; celebración en la que no estuvo solo, ya que en todo el camino estuvo acompañado de su ahora inseparable Guajira, mujer que logró sacarse la ‘espinita’ con la victoria al no ganar la edición anterior del programa.

En esta estadía por las calles que lo vieron nacer Guajira y Kevyn tuvieron una celebración previa al cumpleaños del super humano, la cual fue antecedida por un viaje, que al parecer va a ser inolvidable, ya que Rua irá nada más y nada menos que a Rioacha, tierra de Kelly Ríos; ‘trip’ que es un autoregalazo de cumpleaños, ya que allí se podría formalizar lo que muchos de sus seguidores están dando por seguro, una relación entre ambos.

¿Kevyn y Guajira de El Desafío XX son pareja?

Aunque ninguna de las partes ha confirmado su amorío, el tiempo que han vivido juntos al parecer hace esto más que evidente y más con la decisión que tomaron en conjunto irse a vivir juntos. A esto se le suma que Guajira tiene una excelente relación con el hijo de Kevyn, hasta el punto que lo está preparando para ser un destacado tiktoker.