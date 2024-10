Lo prometido es deuda: Estos son los millones que finalmente Kevyn le dará a Guajira del ‘Desafío XX’

El ‘Desafío XX’ regresó en este 2024 a la televisión colombiana, con el fin de entretener al público noche tras noche a partir de los desafiantes, quienes llegaron a demostrar sus habilidades físicas y psicológicas al programa de Caracol Televisión para así poder avanzar dentro de la competencia y por ende, ser el vencedor de los 1.200 millones de pesos, siendo el ganador, Kevyn junto a su competidora elegida Guajira y ahora el campeón dio a conocer los millones que le dará a su colega.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Guajira del Desafío XX hizo pataleta por desplante que le hicieron en su pueblo natal

Luego de la gran final del ‘reality’ y como es costumbre, los ganadores suelen recorrer diferentes zonas de Colombia con el fin de retribuir el cariño de los televidentes que fue demostrado a lo largo de la competencia y en medio de la emoción, el tema del dinero para Guajira terminó pasando a un segundo plano, pues desde que fue contactada por Kevyn, quien para ese momento le ofreció 50 millones de pesos reiteró que la plata no era lo importante, sino ser parte de una versión tan importante del ‘Desafío’ y tener esa esperada “revancha”.

Pero, ahora, en medio de una entrevista dada para Caracol Televisión, en compañía de ‘Jhoncito’, donde ambos estuvieron haciendo parte, eso sí, de manera separada, Guajira resaltó que el tema ya lo había hablado con el ganador motivo por el cual, Kevyn le daría menos de 200 millones de pesos, es decir, que ese sería el valor límite debido al alto monto que logró facturar siendo el ganador de los 20 años del ‘Desafío XX’.

Asimismo, ‘Guajira’ destacó que espera seguir adelante con diversos proyectos y está bien la cifra que decidió darle Kevyn del ‘Desa´fío XX’ por ser su compañera y lograr avanzar dentro de la competencia hasta la gran final. Posteriormente, la misma pregunta fue realizada por ‘Jhoncito’ al ganador, quien aseguró que el rango de los 200 millones estaban bien para él: “Esa mujer se merece mucho más, lo que venga de aquí para delante, yo sé que afuera esa mujer consigue mucho más”.

¿Cuál es la relación entre Guajira y Kevyn del ‘Desafío XX’?

Ante sus constantes apariciones juntos en redes sociales, varios han sido los comentarios sobre una posible relación entre Guajira y Kevyn del ‘Desafío XX’, tanto así que durante la misma entrevista, ella terminó refiriéndose a este tema: “Cero planes de boda y estoy solterísima. (le gusta Kevyn) No, (en medio de varias risas) es que la verdad tenemos mucha química, pero además de conexión, además de compañeros, el man está bueno, no voy a decir que no, pero no me interesa”.