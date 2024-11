Kevyn del ‘Desafío XX’ confesó si perdió su sencillez tras su triunfo en Caracol, ¿culpa de los 1.200 millones?

El ‘Desafío XX’ llegó a las noches colombianas con más de 100 capítulos, los cuales lograron ser un éxito cuando de audiencia para Caracol Televisión se trata, contando así con más de 20 desafiantes, quienes se midieron a complejas pruebas físicas y mentales con el fin de llevarse los 1.200 millones de pesos y por supuesto, el anhelado nombre en la copa. Durante la gran final, que estuvo bastante reñida, Darlyn y Sensei se enfrentaron a Kevyn y Guajira, donde los dos últimos mencionados participantes terminaron llevándose el triunfo y ahora Kevyn confesó si perdió su sencillez tras su triunfo en Caracol.

Kevyn, desde el inicio de la competencia, logró destacarse con las habilidades físicas que evidenciaba en cada una de las pruebas, tanto de manera individual como de manera grupal, demostrando que dejaba todo en la cancha con el fin de llegar a la gran final del ‘reality’. Aunque este no fue un camino para nada sencillo, lo cierto es que supo elegir bastante bien a quien sería su dupla perfecta durante las últimas pruebas, en compañía de Guajira, finalista de la pasada temporada del ‘Desafío The Box’, pues además de conectar deportivamente también se han dejado ver bastante cercanos después de que terminara el concurso.

Luego de varios días visitando a su familia y por ende, compartiendo con su hijo, lo cierto es que Kevyn volvió a su realidad, tras ser el ganador del ‘Desafío XX’, estando bastante activo por medio de sus redes sociales para así estar mucho más cerca de sus seguidores y allí recientemente se encargó de realizar una dinámica de preguntas sobre aquellas dudas que tenían sus seguidores. Una de ellas tuvo que ver precisamente con si había perdido su sencillez luego de destacarse en la televisión colombiana.

Ante el hecho y por medio de un video, el exparticipante del ‘Desafío XX’ aseguró: “Responder esta pregunta me parece muy importante y que muy pocos saben. Sí, la verdad sí, eso no fue desde que gané el ‘Desafío’ he tenido ese miedo desde tiempo atrás, antes de mi participación, porque siempre le he pedido a Dios como una oportunidad, pero sin dejar de ser quien soy hasta el momento. Quiero es mejorar siempre, ser mejor persona y si me da esto y me pierdo, no me dará esto. Con ese empezamos, es una enseñanza que me ha dejado mi familia, mi madre y que obviamente le estamos dejando a mi hijo que no pierda su sencillez (…) Gracias a Dios, hasta el momento creo que vamos bien”.

¿Cuántos hijos tiene Kevyn del ‘Desafío XX’?

Kevyn del ‘Desafío XX’ tiene un único hijo, a quien le dio la bienvenida cuando tenía tan solo 18 años de edad. Aunque no suele mostrarlo por medio de sus redes sociales, el menor ha estado más orgulloso que nunca por la amplia visibilidad que obtuvo por parte del ‘reality’ de Caracol. Si bien, son pocos los detalles que se conocen de la madre del menor, su relación con el desafiante habría finalizado luego del nacimiento de su hijo y cada uno decidió tomar caminos diferentes.