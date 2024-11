Exparticipante del Desafío arriesgó su vida al subir al techo de TransMilenio en movimiento, “lo más peligroso”

El ‘Desafío’ es uno de los programas más exitosos de Caracol Televisión, donde las complejas competencias físicas terminan siendo las principales protagonistas a cargo de cada uno de los desafiantes, quienes temporada tras temporada buscan avanzar dentro del ‘reality’ para llevarse así el premio mayor y por ende, convertirse en el próximo super humano. Aunque solo uno termina siendo el ganador, varios terminan llamando la atención por medio de sus redes sociales, como es el caso de un exparticipante del Desafío arriesgó su vida al subir al techo de TransMilenio en movimiento.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Guajira del ‘Desafío XX’ confesó el desconocido regalo que reciben los desafiantes por parte de Caracol

Se trata de David Mateus, quien hizo parte del ‘Desafío The Box’, es decir, la temporada del año 2023. Aunque no logró llegar a la final de la competencia, si hace parte de la historia, es decir, de estos 20 años que cumple el ‘reality’ a diario y luego de su paso por el mismo ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo y allí se encargó de evidenciar que su práctica de parkour, una disciplina bastante famosa llegó hasta el transporte público de Bogotá.

“Antes de empezar este video, quiero decirles que no intenten esto en casa (…) Lo más peligroso que he hecho hasta ahora, no intentar nada, somos profesionales +18″, fueron algunas de las declaraciones mencionadas por parte del exparticipante del ‘Desafío’.

En medio del video se observa como Mateus no se encuentra solo realizando esta práctica, sino, por el contrario, con un joven que, según él, lleva un buen tiempo practicando este disciplina y también llevándola a cabo en TransMilenio, motivo por el cual el exparticipante le pidió que le enseñara, “que quede claro que no estoy incitando a nadie a hacer esto, simplemente yo quería vivir esta experiencia. También tengo habilidades, tengo buen entretenimiento, entonces sé que no me va a pasar nada”.

Cabe resaltar que luego de la publicación del respectivo video fueron varios los comentarios tanto positivos como negativos, asegurando que más allá de la experiencia con la que se cuente se pone en riesgo la vida, ya que es un transporte público qué diario moviliza a cientos de personas.

¿Cuántos millones se llevó Kevyn del ‘Desafío XX’?

Kevyn del ‘Desafío XX’ se ganó 1.2000 millones de pesos por convertirse en el ganador del programa, pero a esa cifra se le suma el dinero que logró ahorrar a lo largo de la competencia, que decir, que se llevó un total de $1.350.000.000.