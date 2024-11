Guajira del ‘Desafío XX’ confesó el desconocido regalo que reciben los desafiantes por parte de Caracol

El ‘Desafío XX’ es un programa de entretenimiento producido por Caracol Televisión y el cual regresó a las noches colombianas este 2024, no solo con una nueva temporada, sino también para celebrar los 20 años del ‘reality’ al aire, los cuales han logrado ser todo un éxito. Una de las mayores sorpresas tuvo que ver con los exdesafiantes que regresaron a la ciudad de las cajas, entre ellos Guajira, quien se convirtió en la dupla del ganador de los 1.200 millones Kevyn Rúa y ahora por medio de sus redes sociales, Guajira confesó el desconocido regalo que reciben los participantes por parte de Caracol.

El nivel físico con el que cuenta Guajira es más que evidente, pues durante la pasada temporada, como lo fue el ‘Desafío The Box’, la participante se convirtió en la finalista junto a Aleja Martínez, quien se terminó llevando el triunfo, pero a pesar de ello, para varios televidentes, quien se merecía el triunfo era precisamente, Guajira, sin embargo, y teniendo en cuenta su rendimiento fue la elegida por Kevyn convirtiéndose así en los ganadores del 2024.

Por supuesto, este triunfo del que también hizo parte Guajira le permitió tener más acogida por parte de los televidentes que actualmente se transmite por medio de sus redes sociales, donde suele ser muy activa y allí aprovechó en un rato libre para realizar una dinámica de preguntas y referirse a detalles de su vida, pero también aquellas situaciones desconocidas que se viven en el ‘Desafío XX’.

Una de las preguntas realizadas por sus seguidores tuvo que ver con: “¿Nadie usa los teléfonos que dieron en el ‘Desafío XX’?” Ante el hecho y por medio de un video, Guajira indicó: “Pero es por un tema de gustos, no porque sea un mal celular. El celular es espectacular, por cierto el mío lo tengo en casa y se los voy a mostrar ahorita que llegue. Se lo voy a dar a mi abuela que yo creo que hasta mi abuela no va a poder usar todas las funciones que trae el celular, es buenísimo, simplemente que en mi caso no me gusta Android, no uso Android como desde el ¡iPhone 4, los he tenido todos, la verdad es que no me gusta”.

¿Guajira del ‘Desafío XX’ y Kevyn son novios?

Guajira y Kevyn construyeron una fuerte amistad dentro del ‘Desafío XX’ y posteriormente el triunfo que le permitió al desafiante llevarse 1.200 millones de pesos. Sin dejar de lado, que luego de la gran final, su cercanía fue la protagonista en diversas ocasiones, pero, a pesar de ello, ambos han dejado claro que no existe una relación o algo más allá de una amistad.