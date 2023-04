La confesión que hizo Mateus sobre su novia en ‘Desafío The Box’

Mateus sigue robándose el corazón de los televidentes y seguidores del ‘Desafío The Box’ y es que su manera de ser ha calado dentro del público que disfruta cada una de las apariciones del acróbata callejero del equipo Gamma.

Puede leer: Así fue el coqueteo de Gabriela Tafur con un participante del ‘Desafío The Box’

Él se ha mostrado vulnerable algunas veces, y otras tantas ha dejado ver su esencia, lo que lo convierte en uno de los favoritos. En uno de los recientes capítulos se acercó al solitario Black, para entablar una conversación más cercana sobre lo que son sus vidas.

Este de inmediato le preguntó los motivos por los que come cinco veces al día y que aún no puede creer, por lo que confesó que él solo llegar a comer dos veces, pero por un motivo particular.

“Yo a veces trago dos veces, pero es porque no sé cocinar” — Mateus

Seguidamente Black le cuestionó al respecto y aseveró que tiempo antes de llegar a la ciudad de las cajas hacía espacio dentro de sus acrobacias para aprender lo que es el arte culinario y que su maestra, es su pareja.

“Si en esto estábamos antes de venir acá. Yo la vi en Instagram y me dio por hablarle y le dije ‘No ella va a ser mi novia’. Al principio no me creía porque le decía ‘Socia usted me trama resto’ y me dijo ‘No usted es muy ñero’. Pero no, yo cambio. Le decía socia, pero era sin querer, o sea, como que, no era mi intención decirle. Y me dijo que no le dijera socia. Es mi léxico no más”, indicó Mateus en medio de risas.

Puede leer: “No lava ni un plato”: en ‘Desafío The Box’ estallaron contra una de las mujeres por perezosa

Esta no es la primera vez que el joven de 22 años habla de su novia, pues durante lo que fue su estadía en playa baja contó hasta la forma en la que la llama ‘gotita culon@’. Y que quedó evidenciado cuando la coanimadora Gabriela Tafur coqueteó de manera divertida con el participante. Tiempo atrás el joven también habló de sus sueños y el deseo que tiene de ganar para comprarle una casa a su mamá, así como las adicciones que por poco lo llevan a la muerte.