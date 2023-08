“Me humillaron”: exparticipante del ‘Desafío The Box’ reveló lo que vivió

El ‘Desafío The Box’ llegó a su final teniendo a Sensei y Aleja como los ganadores de la copa del 2023 en lo que fue la última temporada desde la Ciudad de Las Cajas, dejando así a Yan y Guajira como los subcampeones en un capítulo inolvidable.

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de las montañas de Tobia y ese es el caso de Mateus, quien hizo una publicación emotiva contando algunas de las experiencias de su vida en un video con diversas fotografías de los últimos siete años.

“Solo quería estudiar para ser empresario, me humillaron donde trabajaba, le dijeron en el Sena que no era bueno en lo que estudiaba. Me sentí triste y decepcionado, decido renunciar, se dio cuenta que no quería ser solo un trabajador. Me sentía triste y como con un vacío adentro, totalmente desmotivado. Alcohol, sexo y drogas no sirvió para nada. Comienzo a trabajar en los semáforos, pero sion objetivos, casi me muero. Comienzo a entrenar otra vez, quería ser mejor. Me inscribo a un programa, no soy la talla, pero recibo consejos y aprendizaje gracias al programa”

— Mateus