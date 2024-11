“Me tiene loca”: Greeicy se “quejó” de una de las canciones de Mike Bahía por esta razón

Greeicy dejó claro en una publicación que no se sentía del todo conforme con un detalle en una de las canciones del nuevo disco de su pareja, el cantante Mike Bahía, aprovechando la oportunidad para interpretar un poco de la canción y para explicar por qué se queja de la producción musical del joven.

El par figura como una de las parejas de cantantes más destacadas de Colombia, teniendo en su repertorio varios temas en conjunto, a pesar de que ambos tienen sus carreras musicales separadas y realizan colaboraciones con otros artistas locales e internacionales.

Sin embargo, hace algunos meses sorprendieron a sus fanáticos al anunciar que se tomarían un descanso y se separarían musicalmente para enfocarse en sus respectivos proyectos, sin dejar a un lado la relación romántica que llevan desde hace varios años.

Y a propósito de esto, Greeicy dejó claro que a pesar de estar separados musicalmente, le gusta apoyar los trabajos de su novio, aprovechando una publicación en Instagram para compartir un adelanto de una de las canciones del nuevo álbum de Mike Bahía, ‘Calidosa’.

En el video se puede escuchar a la joven cantando un extracto de uno de sus nuevos temas, indicando al final de su interpretación que se trata de un ‘temaso’. Sin embargo, aprovechó para “quejarse” al respecto: “¿Esa canción por qué no es mía?”.

En la descripción del clip, la cantante volvió a manifestar lo mucho que le gusta el tema, a pesar que no sea de su autoría, escribiendo: “Aquí un spoiler sin permiso de una de las canciones que sale mañana en el álbum de @mikebahia ! ÉlEl no sabe que hice esto. Esta canción me tiene locaaaa! Ya quiero que salga el álbum”.

Así reaccionaron los fans de Greeicy y Mike Bahía

En la sección de comentarios, muchos usuarios de las redes sociales no dudaron en manifestarse con todo tipo de mensajes, la mayoría de ellos con elogios y felicitaciones, además de algunos cómicos relacionados con la “queja” de Greeicy.

“Greeicy reprochando que no puede cantar la canción es lo más tierno y cómico del día, la amo”, “No sale y ya estoy amando esta canción”, “Que la cante con él para que no se queje, le queda hermosa” y “Ya quiero escucharla completa, me encantó” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la colombiana.

Para aquellos que quieren escuchar este nuevo tema en la voz de Mike Bahía, afortunadamente no tendrán que esperar mucho debido a que el lanzamiento de su nuevo álbum está programado para estrenarse hoy, 7 de noviembre, a las 7:00 P.M.