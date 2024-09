“Casi me muero”: le dan ‘palo’ a Mike Bahía por protagonizar un acto “inconsciente” en la cocina

Mike Bahía se convirtió en el blanco de las críticas a propósito de una historia que publicó en Instagram en donde protagonizó una escena que para muchos usuarios de Instagram fue “inconsciente”, en especial porque el acto está relacionado con una problemática que afectó al país recientemente.

El cantante ha estado ocupado durante las últimas semanas con el lanzamiento de una serie de sencillos que han marcado una nuevo rumbo en lo que respecta a su carrera musical, ya que ahora se ha enfocado en estrenar canciones con ritmo de salsa, pero sin perder detalles de su estilo urbano.

Con temas como ‘Cali Buenaventura’, ‘Desparecida’ y ‘La Pena’, la pareja de Greeicy Rendón le hizo frente a este género musical que no había abordado en su totalidad, a pesar que en el pasado había jugado con algunos ritmos similares, recibiendo buenas críticas en el proceso.

Sin embargo, los comentarios negativos le llovieron hace poco a propósito de una historia que publicó en Instagram en donde se ve que está en una cocina, lavando los trastes mientras suena de fondo uno de sus nuevos temas.

Pero en el proceso, Mike Bahía dejó abierto el grifo del agua por mucho tiempo, por al menos 15 segundos que duró el video, algo que varios usuarios de las redes sociales no dejaron pasar.

“Amo su música pero se me hace feo e inconsciente que no este pilas con el agua que bota”, “¿Por qué no cierra el paso del agua? 💧 casi me muero viendo eso” y “Derrochando agua, no más”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en un post de Instagram que rescató la historia en cuestión.

¿Mike Bahía no se sabía la letra de su canción?

Si bien uno de los propósitos del artista con esta historia era hacer sonar uno de sus temas recientes, tal parece que tuvo algunas dificultades para seguir la letra, ya que su boca no estaba bien coordinada con la canción de fondo.

De hecho, uno de los comentarios dentro de la publicación no solo criticó el descuido de Mike Bahía con el agua, sino también este desliz con su tema: “No sé qué me preocupó más: si el desperdicio del agua o que él no se sabe la canción”.