“¿Qué voy a hacer?”: Mike Bahía regañó a Greeicy por este descuido con su hijo

Mike Bahía no dudó en hacerle un reclamo a su pareja, Greeicy, a propósito de un reciente descuido que tuvo mientras estaba cuidando a su hijo Kai cerca de la piscina, dejando ver que debido a que no le prestó atención se presentó un inconveniente. Y ante esta queja, la cantante no se quedó callada.

La pareja suele mantenerse muy activa en las redes sociales, pero más allá de hacer publicaciones juntos, suelen mostrar fotos y videos por separado, bien sea promocionando sus proyectos musicales o mostrando detalles de sus giras en diferentes países.

Este enfoque solitario del par empieza a tomar auge a propósito de que hace pocos meses anunciaron que tomarían distancia, pero en su relación de pareja, sino de manera musical, indicando que se tomarán un tiempo para llevar a cabo sus carreras, evitando las colaboraciones.

Sin embargo, ambos se han estado apoyando con los proyectos que han llevado a cabo en los últimos meses, promocionando las canciones de su pareja en sus historias, bien sea usándolas de fondo o compartiendo sus posts.

Pero Greeicy y Mike Bahía también muestran detalles de su dinámica como papás, como hicieron recientemente en una historia publicada por el cantante en donde le reclama a su novia por las acciones de su hijo mientras ella lo estaba vigilando.

“Le dejo a Greeicy cuidando a Kai y le digo: ‘amor, cuídate que Kai no tire piedras a la piscina’. Y justo cuando ella se queda sola con Kai, casualmente [pasa[ (...) A nadie le dice nada, ¿qué voy a hacer?”, dijo el intérprete de ‘Desaparecida’ mientras mostraba el fondo de la piscina con varias piedras.

Greeicy no se quedó callada ante las acusaciones de Mike Bahía

En el mismo clip se puede escuchar que Greeicy se defendió del reclamo, indicando que las palabras de su pareja no son del todo ciertas, asegurando que tanto Kai como ellos han lanzado piedras a la piscina.

“Ay, sí habla pero caca (...) No, señor, aquí hemos estado todos estos días y no venga a inventar caca acá, frente a usted, frente a todos tiramos piedras acá”, dijo Greeicy con seguridad mientras Mike Bahía le preguntaba quién iba a sacar las piedras del fondo de la piscina.