Greeicy no se guardó nada en la fiesta de solteras que organizó Shakira

Shakira está de regreso y de eso no hay duda, pues su más reciente éxito musical titulado ‘Soltera’ y que llegó el pasado 11 de octubre con un video oficial es una de las canciones del momento que la llevan a los primeros lugares. Todo coincide con lo que es la venta de boletos para su gira de conciertos en varios países de Latinoamérica que ha agotado por lo que ha tenido que fijar una fecha más.

El pasado fin de semana Shakira indicó que haría una fiesta de solteras y así sucedió, pues en ella se dieron cita diversas personalidades que la acompañaron en el video de ‘Soltera’ como lo son Lele Pons, Anitta, Danna Paola, Winnie Harlow, Beatriz Matallana, Winnie, Natti Natasha y Greeicy.

La cantante no dudó en compartir imágenes de lo que fue la reunión en la que salió acompañada de Belinda, Fariana, Eliane Gallero, Kenia Os y la actual Miss Universo, la nicaragüense Sheynnis Palacios, y en especial de Shakira a quien levantó en un abrazo para la foto.

“¡Anoche la pasamos sabroso! Mucha gente chévere por aquí… y ustedes me perdonarán este lado taaaan fan pero es que o seaaaa…. Es FUCKIN Shakira. Que chimba tener esa fortuna de conocer un poco más a personas a las que admiras y que te han inspirado. Ella nos ha regalado a muchos esa inyección de inspiración cuando soñábamos con cosas que veíamos muy lejos. Pd: si no van a tomar tequila conmigo… no me inviten a fiestas donde haya tequila”, escribió Greeicy al pie de publicación.

Tal y como era de esperarse el post de Greeicy se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital quienes no dudaron en resaltar la admiración que siente por Shakira y ser parte de este momento de la barranquillera.