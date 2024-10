“Está como ebria”: Greeicy y Mike Bahía desatan polémica por publicar un video revelador

Greeicy y Mike Bahía desataron una serie de comentarios negativos en las redes sociales a propósito de un video que publicó el cantante en el que aparecía su pareja usando un atuendo bastante revelador y con poses sugerentes que le dejaron muy poco a la imaginación de sus fans, quienes no dudaron en manifestarse respecto a esto.

El par ha estado muy activo en las redes sociales a propósito de sus últimos lanzamientos musicales en solitario, con el joven incursionando en el mundo de la salsa y el bolero, mientras que su pareja se encuentra ocupada con varias de sus presentaciones y promocionando su más reciente tema con Jay Wheeler.

Esto refuerza el compromiso reciente de la pareja de empezar a separar su trabajo, evitando recurrir a colaboraciones musicales entre ellos, bien sea en canciones o durante sus conciertos.

Y si bien esta medida a puso en alerta a muchos de sus fans sobre una posible ruptura entre ellos, durante las últimas semanas han demostrado que han estado compartiendo juntos en diferentes oportunidades, no como artistas, pero sí como padres y como novios.

Un ejemplo de esto se puede ver en una reciente historia publicada por Mike Bahía, en donde graba a Greeicy usando un atuendo revelador compuesto por por una blusa tejida sin tirantes y una falda bastante corta, indicando que “no hay respeto” hacía él.

En el clip, la intérprete de ‘A veces a besos’ aprovecha para modelar su atuendo, dando algunas vueltas para mostrar todos los ángulos, e incluso se agacha mientras está de espaldas ara dejar ver su trasero y su ropa interior.

Greeicy y Mike Bahía fueron criticados por publicar este video

A través de una publicación en Instagram que logró rescatar la historia de la pareja, varios usuarios de la plataforma no dudaron en pronunciarse respecto a su contenido, con muchos de ellos criticando el hecho de que se expusieran de esa manera en las redes sociales.

“Y después piden respeto a su privacidad. Me parece que esos instantes son sólo de ellos”, “Estamos muy mal, ya no hay intimidad”, “Está como ebria, no la debió grabar así” y “Se pasa de vulgar. Es mejor que salga empelotada y listo” son algunos de los mensajes que le dedicaron a Greeicy y a Mike Bahía.

Cabe destacar que otro grupo de internautas no dudó en elogiar la figura de la cantante, invitándola a grabar más videos en donde pudiera lucir su cuerpo.