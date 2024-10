Guajira del ‘Desafío XX’ confesó su verdadera relación con Kevyn luego del ‘reality’ de Caracol, ¿hay amor?

El ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión llegó a su fin el pasado 27 de septiembre, dejando como ganadores a Kevyn y Guajira, quienes se midieron a una compleja prueba final contra Darlyn y Sensei, que terminaron llevándose el subcampeonato. Sin embargo, los ganadores de esta celebración de los 20 años han dado de que hablar en los últimos días por su relación luego del programa de entretenimiento.

Como es costumbre, luego de la gran final del ‘Desafío’, los ganadores suelen recorrer sus ciudades con el fin de agradecerle a los televidentes por su cariño y apoyo a lo largo del programa de Caracol Televisión. Sin embargo, en medio de este camino no han pasado de largo, los diferentes acercamientos que han tenido Kevyn y Guajira, pues varios de los seguidores han apuntado que el amor habría surgido entre ellos debido a los diferentes acercamientos tanto dentro como fuera del ‘reality’.

Debido a los diferentes rumores, en medio de una entrevista para Caracol Televisión y por ende, para el programa ‘La Red’, Guajira negó tener un noviazgo con Kevyn: “Cero planes de boda y estoy solterísima. (le gusta Kevyn) No, (en medio de varias risas) es que la verdad tenemos mucha química, pero además de conexión, además de compañeros, el man está bueno, no voy a decir que no, pero no me interesa”. Seguidamente, ‘Jhoncito’ indagó sobre si quizás habría un gusto a nivel sexual, pero con varias risas ‘Guajira’ indicó que no, pues están concentrados en seguir creciendo y avanzando profesionalmente.

Lo que queda claro es que a pesar de los rumores entre un supuesto amorío entre Kevyn y Guajira, cuentan con una gran amistad y han sabido sacarle provecho a su triunfo en el ‘Desafío XX’.

¿Cuántos millones se ganó Kevyn del ‘Desafío XX’?

Kevyn del ‘Desafío XX’ se ganó 1.200 millones de pesos, el que sería el premio más grande que ha entregado el programa de entretenimiento. Sin dejar de lado, durante el ‘reality’ obtuvo en un primer momento 50 millones de pesos, además de 100 millones durante la prueba del ‘Desafío de los favoritos’. Cabe resaltar que a esta millonaria suma le descontarían varios ceros por los impuestos que tener esta cifra trae consigo, pero a pesar de ello serían varios los proyectos de Kevyn junto a su familia.